Attestation de vaccination : comment l’obtenir sur smartphone, quand s’en servir ?

Vous pouvez enregistrer votre attestation de vaccination contre le Covid-19 sur votre smartphone grâce à l'application TousAntiCovid. On vous explique comment vous y prendre.

En parallèle du déconfinement, la campagne de vaccination contre le Covid-19 progresse en France. Les personnes concernées reçoivent ainsi une attestation de vaccination qu’elles peuvent enregistrer au format numérique sur TousAntiCovid si elles le souhaitent et utiliser dans le cadre du pass sanitaire.

Nous vous expliquons ici comment vous pouvez stocker votre attestation de vaccination sur votre smartphone avec TousAntiCovid pour l’avoir facilement à portée, dans votre poche.

À quoi sert l’attestation de vaccination et qu’est-ce qu’elle contient ?

Comme son nom l’indique, l’attestation de vaccination sert à attester le fait que vous avez été vacciné contre le Covid-19. Elle vous sera donc utile pour le pass sanitaire mis en place du 9 juin au 30 septembre pour voyager au sein de l’Union européenne et fréquenter des lieux rassemblant plus de 1000 personnes.

Il est aussi important de savoir les informations qu’il y a dans l’attestation de vaccination :

vos noms, prénoms et date de naissance ;

la date de la dernière injection ;

le nombre d’injections reçues ;

votre état de vaccination (en cours ou vacciné) ;

le type de vaccin ;

un Datamatrix ;

un QR Code.

Pour rappel, un Datamatrix ressemble à un QR Code, mais il s’agit d’un élément certifié par la norme 2D-DOC du gouvernement français et qui authentifie le document. C’est ça que les personnes habilitées scanneront pour vérifier que votre attestation de vaccination n’est pas falsifiée.

Point important : vos informations de santé ne seront pas divulguées aux personnes qui scanneront votre attestation de vaccination. Le Datamatrix indique seulement si le document répond aux normes ou non et affiche vos noms et prénoms.

Le QR Code, lui, vous est dédié. C’est en effet grâce à lui que vous allez pouvoir enregistrer votre attestation de vaccination dans l’application TousAntiCovid sur votre smartphone.

Comment obtenir l’attestation de vaccination ?

Pour obtenir votre attestation de vaccination, il faut évidemment… vous faire vacciner. Vous pouvez notamment utiliser l’application Vite Ma Dose pour obtenir un rendez-vous. Normalement, même après la première injection, vous recevrez un document papier avec un Datamatrix et un QR Code. Toutefois, vous pouvez obtenir facilement la version numérique sur le site Ameli de l’Assurance Maladie.

Vous y retrouverez exactement les mêmes informations et la protection des données est la même.

Comment enregistrer l’attestation de vaccination ou de test sur TousAntiCovid ?

Passons maintenant à l’enregistrement sur le smartphone de votre attestation de vaccination contre le Covid 19 ou de votre résultat de test PCR ou antigénique. Commencez par télécharger l’application TousAntiCovid si ce n’est pas déjà fait.

Ouvrez l’app et rendez-vous dans la rubrique Attestation & Carnet pour appuyer sur le gros onglet Mon carnet. Vous tomberez alors sur un message vous expliquant la marche à suivre selon si vous voulez numériser votre attestation de vaccination ou le résultat de votre test de dépistage. Dans tous les cas, il faudra cliquer sur le bouton bleu Scanner le QR Code en bas de l’écran et autoriser TousAntiCovid à accéder à l’appareil photo de votre smartphone (au moins une fois).

Pour l’attestation de vaccination, il suffit de vous munir du document papier ou obtenu sur Ameli et de flasher le QR Code affiché sur la droite. Pour le résultat d’un test, il faut attendre un SMS contenant les instructions pour récupérer le précieux justificatif sur le portail SI-DEP du ministère des Solidarités et de la Santé.

Comment utiliser l’attestation de vaccination dans le pass sanitaire ?

Pour rappel, vous n’êtes pas immunisé contre le Covid-19 juste après vous être fait vacciner. Il faut en effet attendre quelques jours, ce délai étant plus ou moins long en fonction de deux critères : le type de vaccin que vous avez reçu et si vous avez déjà été affecté par le Covid-19 ou non.

Ainsi, si vous voulez utiliser votre attestation de vaccination dans le cadre du pass sanitaire, il faut prouver ce qu’on appelle « un schéma vaccinal complet ». Ainsi, vous serez considéré immunisé contre le Covid-19 dans les trois situations qui suivent :

2 semaines après la deuxième injection pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca ;

4 semaines après l’injection pour le Janssen/Johnson & Johnson ;

2 semaines après l’unique injection requise pour les personnes ayant déjà eu le Covid.

À partir du 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23 heures. Entre 23h et 6h du matin, vous aurez donc encore besoin d’une attestation de déplacement. Ce document ne vous sera plus utile le 30 juin quand il n’y aura tout simplement plus de couvre-feu.