Pass sanitaire et QR Code pour les voyages et restaurants… Comment ça marche sur téléphone ?

Le pass sanitaire et les QR Code dans les lieux fermés vont être mis en place pendant la phase de déconfinement, du 9 juin au 30 septembre afin de continuer à lutter contre le Covid-19. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de ces dispositifs sur votre smartphone et l'application TousAntiCovid.

Le déconfinement poursuit son cours en France pour préparer la vie après la crise du Covid-19. On entend ainsi beaucoup parler du pass sanitaire, des QR Code pour accéder à certains lieux et évidemment de l’application TousAntiCovid.

Pour ne pas vous laisser submerger par ce flot d’informations, voici un petit dossier pour faire le point sur le pass sanitaire, « QR Code lieu » et les nuances à connaître entre ces deux notions. Nous allons aussi notamment voir ensemble comment tout cela fonctionne sur votre téléphone avec TousAntiCovid.

Commençons par une précision importante. Il faut savoir que le Parlement français a adopté définitivement le texte de loi de « sortie de crise sanitaire » et, conformément aux demandes de l’Union européenne, celui-ci s’appuie énormément sur l’utilisation d’un pass sanitaire à partir du 9 juin 2021.

Le pass sanitaire, c’est quoi ?

Il est primordial de bien comprendre ce qu’est le pass sanitaire et savoir à quoi il sert. Grosso modo, il s’agit d’une mesure permettant à une personne de montrer qu’elle ne risque pas de contaminer d’autres gens en prouvant qu’elle a été vaccinée, testée négative au Covid-19 ou récemment guérie de la maladie.

Attention, le pass sanitaire n’a pas vocation à durer éternellement. Le texte de loi prévoit une mise en application temporaire jusqu’au 30 septembre prochain. « L’utilisation du pass sanitaire ne pourra aller au-delà de la durée fixée par la loi », écrit ainsi le gouvernement sur son site officiel.

Est-ce que le pass sanitaire est obligatoire ?

On se pose forcément la question : le pass sanitaire est-il obligatoire ou non ? Eh bien, oui et non. Concrètement, le pass sanitaire vous sera demandé dans certains cas précis qui se divisent en deux dispositifs :

un pass sanitaire « activités » pour accéder aux événements rassemblant plus de 1000 personnes ; un pass sanitaires « frontières » pour les voyages au sein de l’Union européenne.

Dans le cadre du pass sanitaire « activités », le gouvernement dresse la liste des lieux concernés :

Chapiteaux, salles de théâtre, spectacles et conférence ;

Salons et foires d’exposition (par hall d’exposition) ;

Stades (en plein air ou couverts) ;

Parcs à thèmes, mais pas à l’entrée, seulement dans certaines zones de l’enceinte (dans le restaurant ou la salle de spectacle du parc par exemple) ;

Casinos de grande taille ;

Festivals assis ou debout en plein air ;

Compétitions sportives en extérieur (si les conditions de faisabilité son établies) ;

Croisières et bateaux avec hébergements pouvant accueillir plus de 1000 passagers ;

Certains événements spéciaux aux emplacements spécifiques comme les bals de collectivité.

Comment obtenir mon pass sanitaire ?

Comme nous l’avons dit, le pass sanitaire consiste à prouver que vous ne posez pas un risque de contamination au Covid-19. Il existe trois cas de figure pour cela :

une attestation de vaccination avec schéma vaccinal complet ;

un résultat de test PCR ou antigénique négatif récent (48 heures pour les événements de plus de 1000 personnes, 72 heures pour les voyages) ;

un résultat de test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de six mois (pour prouver que vous avez guéri il y a peu).

Concernant les attestations de vaccinations, leur validité dans le cadre du pass sanitaire dépendra beaucoup de votre situation personnelle et du type de vaccin. Nous détaillons tout cela dans un dossier dédié aux attestations de vaccination sur l’app TousAntiCovid. Précision importante avant d’aller plus loin : les personnes qui flashent votre pass sanitaire n’ont pas accès à vos données de santé. Elles sauront simplement si votre pass est valide ou invalide.

Intéressons-nous maintenant aux QR Code lieu pour aller au restaurant.

QR Code dans les restaurants : ce qu’il faut savoir

À partir du 9 juin, certains lieux comme les cafés, bars, restaurants (6 personnes maximum par table), salles de sport, discothèques ou encore les lieux avec public debout accueilleront des visiteurs en intérieur. Or, pour ce faire, ces établissements ont l’obligation de signaler votre visite (sauf si vous êtes resté en terrasse).

Ils pourront soit le faire via un carnet de rappel sur un support papier en notant à la main vos coordonnées, soit avec un QR Code à lire avec TousAntiCovid. C’est justement cette deuxième option qu’on appelle le « QR Code lieu ».

En flashant un QR Code lieu dans un restaurant, par exemple, TousAntiCovid estimera que vous avez passé au moins deux heures dans cet établissement et vous enverra un message d’alerte si un foyer de contamination au Covid 19 est détecté sur la période pendant laquelle vous étiez à l’intérieur de ce lieu. Ne re-scannez donc pas en sortant sinon l’app pensera que vous y êtes resté quatre heures.

Comment flasher le QR Code en lieu fermé avec TousAntiCovid ?

Une fois dans l’établissement, vous n’aurez qu’à ouvrir l’application TousAntiCovid sur votre smartphone et faire défiler jusqu’à la rubrique Cahier de rappel où vous trouverez le bouton Scanner un QR Code lieu sur lequel vous devrez appuyer. Vous pourrez alors lire quelques précisions sur le dispositif — notamment en ce qui concerne le respect de votre anonymat. Appuyez sur la rectangle bleu en bas Je scanne.

Accordez les autorisations demandées sur le téléphone le cas échéant puis scannez le QR Code qui vous est présenté dans le restaurant, la salle de sport ou le bar que vous fréquentez.

Au passage, sachez que si vous essayez de flasher le QR Code qui vous sera présenté sans l’application TousAntiCovid, vous serez redirigé vers un lien de téléchargement.

Quelle est la différence entre le pass sanitaire et le QR Code lieu ?

Une confusion peut naître ici entre le QR Code lieu, que nous venons de décrire, et les mesures du pass sanitaire. Pour éviter de confondre les deux, retenez ce qui suit :

le QR Code lieu permet de savoir si vous vous êtes rendus en même temps qu’une personne contaminée dans un lieu clos et donc savoir si vous avez été exposé au Covid-19 ;

le pass sanitaire sert à prouver que vous ne posez pas de risque de contamination pour les autres personnes, car vous avez été vacciné, récemment testé négatif ou que vous avez guéri du Covid-19.

A priori, la plupart des personnes seront essentiellement confrontées au QR Code lieu plutôt qu’au pass sanitaire, car on peut estimer qu’une majorité des Françaises et des Français iront plus souvent dans des bars et restaurants que dans des pays étrangers ou à des concerts.

Les deux dispositifs partagent un point commun : le recours à TousAntiCovid si l’utilisateur le souhaite.

Du reste, rappelons qu’à partir du 9 juin, le couvre-feu est repoussé à 23 heures. Au-delà de cet horaire et jusqu’à 6 heures du matin, vous aurez encore besoin d’une attestation de déplacement pour vos trajets, au risque d’écoper d’une amende. À partir du 30 juin, il n’y aura plus de couvre-feu.