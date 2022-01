Passe vaccinal : quand l’utiliser et comment le télécharger sur smartphone

Vous êtes pleinement vacciné, ou pas encore, et vous envisagez de partir à l'étranger, vous rendre au cinéma sans masque ou faire une sortie dans un restaurant ou bar. Il va vous falloir impérativement le pass vaccinal. On vous explique comment le télécharger et l'avoir toujours sur vous.

Mise à jour du 24 janvier 2022 : À compter de ce lundi 24 janvier 2022, le passe vaccinal (au lieu du pass sanitaire) est obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans souhaitant, par exemple, se rendre au restaurant ou prendre le train.

Il s’agit bien là d’un document officiel à télécharger et à imprimer qui va vous permettre de prendre les transports ou d’aller au restaurant par exemple. Il est cependant préférable de consulter les conditions d’accès propres à chaque pays pour prendre connaissance des dernières décisions sanitaires.

Quand utiliser le pass sanitaire ?

Depuis le 24 janvier 2022, les lieux soumis au pass vaccinal seront quasiment les mêmes que ceux où s’appliquait le pass sanitaire.

Il sera demandé pour les lieux de culture, comme les salles de spectacle ; les musées et monuments ; les parcs d’attraction ; les stades, salles de sport et établissements sportifs (sauf sport scolaire ou dans certains autres précis) ; les bibliothèques ; les cinémas ; les discothèques, bars, cafés et restaurants, y compris sur les terrasses ; les casinos et autres salles de jeu (bowling, espace game…); les foires, salons et séminaires professionnels ; les transports publics interrégionaux comme les trains et les vols intérieurs ; les campings, hôtels et clubs de vacances (saufs s’ils ne proposent qu’une offre d’hébergement); les croisières et bateaux (à partir de 50 passagers); les remontées mécaniques ; les mariages mais uniquement s’ils ont lieu dans un lieu accessible au public ; et les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m2 seulement sur décision du préfet, « lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient ».

Comment obtenir le pass sanitaire ?

Il existe trois cas de figure pour cela :

une attestation de vaccination avec schéma vaccinal complet ;

une première dose de vaccin accompagné d’un test antigénique ou PCR négatif (valable pour toutes les personnes se faisant vacciner pour la première fois jusqu’au 15 février).

Comment télécharger votre certificat européen / passe vaccinal ?

Rendez-vous sur le site de l’Assurance maladie ou sur l’application pour charger votre attestation de vaccination contre la Covid-19.

Identifiez-vous avec votre compte FranceConnect ou vos identifiants Ameli. Si vous avez bien fait vos deux doses, vous pourrez imprimer le document ou le télécharger au format PDF.

Si vous avez l’application TousAntiCovid, scannez le QR Code affiché. Votre pass sanitaire européen va alors s’ajouter à votre « Carnet » de vaccination numérique, aux côtés des vos résultats de tests PCR ou antigéniques et de votre pass sanitaire français.

Comment ajouter votre certificat dans votre smartphone ?

Nous avons mis en ligne deux tutoriaux pour vous aider à ajouter votre passe vaccinal sur iPhone et sur Android.

