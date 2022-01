Passe vaccinal pour les voyages et restaurants… tout ce qu’il faut savoir

Le pass vaccinal et les QR Code dans les lieux fermés sont mis en place dans le cadre du déconfinement afin de continuer à lutter contre le Covid-19. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de ces dispositifs sur votre smartphone et l'application TousAntiCovid.

Le déconfinement poursuit son cours en France pour préparer la vie après la crise du Covid-19. On entend ainsi beaucoup parler du pass vaccinal, des QR Code pour accéder à certains lieux et évidemment de l’application TousAntiCovid.

Pour ne pas vous laisser submerger par ce flot d’informations, voici un petit dossier pour faire le point sur le pass vaccinal, le « QR Code lieu » et les nuances à connaître entre ces deux notions. Nous allons notamment voir ensemble comment tout cela fonctionne sur votre téléphone avec TousAntiCovid.

Mise à jour du 24 janvier 2022 : À compter de ce lundi 24 janvier 2022, le passe vaccinal (au lieu du pass sanitaire) est obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans souhaitant, par exemple, se rendre au restaurant ou prendre le train.

Le pass vaccinal, c’est quoi ?

Il est primordial de bien comprendre ce qu’est le pass vaccinal et savoir à quoi il sert. Grosso modo, il s’agit d’une mesure permettant à une personne de montrer qu’elle ne risque pas de contaminer d’autres gens en prouvant qu’elle a été vaccinée. Dans le cas des transports, une exception est prévue : vous n’aurez pas besoin d’un passe pour « motif impérieux d’ordre familial ou de santé » – un proche mourant par exemple – sous réserve de présenter un test négatif, « sauf en cas d’urgence ».

Le passe vaccinal vous sera demandé pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boissons (à l’exception de la restauration collective), aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux (avions, trains, cars).

Contrairement au passe vaccinal qui pouvait s’obtenir sur présentation d’un test négatif, il vous faudra désormais avoir un schéma vaccinal complet, soit deux doses ou une seule, en fonction du vaccin, et une dose de rappel, pour obtenir votre sésame.

Vous n’avez pas encore un schéma vaccinal complet ? Sachez que vous pouvez obtenir un passe vaccinal dès votre première dose, à condition de présenter un test antigénique ou PCR négatif de moins de 24 heures et de vous engager à recevoir une seconde dose dans le mois qui suit. Cette dérogation est valable pour toutes les personnes se faisant vacciner pour la première fois jusqu’au 15 février.

Le fait de présenter le passe d’une autre personne ou de transmettre votre passe à quelqu’un en vue d’une utilisation frauduleuse est désormais puni d’une amende forfaitaire de 1 000 euros, contre 135 euros auparavant. La détention de plusieurs faux passes est, elle, réprimée de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Comment obtenir mon pass vaccinal ?

Comme nous l’avons dit, le pass vaccinal consiste à prouver que vous ne posez pas un risque de contamination au Covid-19. Il existe trois cas de figure pour cela :

une attestation de vaccination avec schéma vaccinal complet ;

une première dose de vaccin accompagné d’un test antigénique ou PCR négatif (valable pour toutes les personnes se faisant vacciner pour la première fois jusqu’au 15 février).

Précision importante avant d’aller plus loin : les personnes qui flashent votre pass vaccinal n’ont pas accès à vos données de santé. Elles sauront simplement si votre pass est valide ou invalide.

N’hésitez pas à consulter notre tutoriel pour savoir comment télécharger le document du pass vaccinal afin de toujours l’avoir sur vous pour vos voyages. Intéressons-nous maintenant aux QR Code lieu pour aller au restaurant.

QR Code dans les restaurants : ce qu’il faut savoir

Plusieurs lieux comme les cafés, bars, restaurants, salles de sport, discothèques ou encore les lieux avec public debout accueillent à nouveau des visiteurs en intérieur. Or, pour ce faire, ces établissements ont l’obligation de signaler votre visite (sauf si vous êtes resté en terrasse). Dans les faits, la mesure ne semble presque jamais appliquée. Voici tout de même comment tout cela fonctionne afin de ne pas être pris au dépourvu.

Ils pourront soit le faire via un carnet de rappel sur un support papier en notant à la main vos coordonnées, soit avec un QR Code à lire avec TousAntiCovid. C’est justement cette deuxième option qu’on appelle le « QR Code lieu ».

En flashant un QR Code lieu dans un restaurant, par exemple, TousAntiCovid estimera que vous avez passé au moins deux heures dans cet établissement et vous enverra un message d’alerte si un foyer de contamination au Covid 19 est détecté sur la période pendant laquelle vous étiez à l’intérieur de ce lieu. Ne re-scannez donc pas en sortant sinon l’app pensera que vous y êtes resté quatre heures.

Comment flasher le QR Code en lieu fermé avec TousAntiCovid ?

Une fois dans l’établissement, vous n’aurez qu’à ouvrir l’application TousAntiCovid sur votre smartphone et faire défiler jusqu’à la rubrique Cahier de rappel où vous trouverez le bouton Scanner un QR Code lieu sur lequel vous devrez appuyer. Vous pourrez alors lire quelques précisions sur le dispositif — notamment en ce qui concerne le respect de votre anonymat. Appuyez sur la rectangle bleu en bas Je scanne.

Accordez les autorisations demandées sur le téléphone le cas échéant puis scannez le QR Code qui vous est présenté dans le restaurant, la salle de sport ou le bar que vous fréquentez.

Au passage, sachez que si vous essayez de flasher le QR Code qui vous sera présenté sans l’application TousAntiCovid, vous serez redirigé vers un lien de téléchargement.

Quelle est la différence entre le pass vaccinal et le QR Code lieu ?

Une confusion peut naître ici entre le QR Code lieu, que nous venons de décrire, et les mesures du pass vaccinal. Pour éviter de confondre les deux, retenez ce qui suit :

le QR Code lieu permet de savoir si vous vous êtes rendus en même temps qu’une personne contaminée dans un lieu clos et donc savoir si vous avez été exposé au Covid-19 ;

le pass vaccinal sert à prouver que vous ne posez pas de risque de contamination pour les autres personnes, car vous avez été vacciné.

Les deux dispositifs partagent un point commun : le recours à TousAntiCovid si l’utilisateur le souhaite.

