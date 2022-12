Le principal point faible du Google Pixel 6a peut être corrigé

Le Pixel 6a est un des meilleurs smartphones de l'année. On apprécie son format, son expérience logicielle et surtout sa qualité photo excellente pour ce segment. Cependant, il a quelques points faibles notables. Justement, un développeur s'est donné comme objectif d'en corriger un.

Google a commercialisé trois smartphones cette année, dont le Pixel 6a en mai 2022. C’est un smartphone vendu initialement à moins de 500 euros, son tarif était même de 350 euros pendant le Black Friday.

C’est simple, le Google Pixel 6a est l’un de nos smartphones préférés à moins de 500 euros. Certes, il est loin d’avoir les meilleures caractéristiques partout. Mais son format, son expérience logicielle et surtout sa qualité photo excellente pour ce segment lui permettent d’être une excellente option pour bon nombre de personnes. C’est d’ailleurs un succès chez Google. Ce qui reste une prouesse, car un bon smartphone ne signifie pas forcément de bonnes performances de ventes.

Dans notre test, on souligne néanmoins quelques points faibles, dont la charge filaire lente, mais également l’écran limité à 60 Hz de taux de rafraîchissement. Ce qui est désormais discutable, puisque des smartphones moins chers sont meilleurs sur ce point précis. Mais, est-ce une fatalité ? Pas pour un développeur.

Nathan Brooke s’est donné comme projet de passer le taux de rafraîchissement de 60 à 90 Hz. Ce terme est utilisé pour décrire le nombre de fois qu’un écran se met à jour en une seule seconde. Il est mesuré en hertz (Hz). Il apporte une fluidité plus importante dans certains contextes, comme lors de l’affichage d’animations, ou du défilement d’interfaces.

In light of selling my Pixel 6a and having less and less time at uni I have decided to open source my changes for 90Hz on the Pixel 6a

Merry Christmas everyone!https://t.co/0xVLV4dVmA

