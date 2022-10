Le Pixel 6a cartonne, Google lui dit merci

Google affirme que le Pixel 6a a permis une progression solide de ses chiffres de vente dans le hardware.

Le Google Pixel 6a est l’un de nos smartphones préférés à moins de 500 euros. Certes, il est loin d’avoir les meilleures caractéristiques partout. Mais son format, son expérience logicielle et surtout sa qualité photo excellente pour ce segment lui permettent d’être une excellente option pour bon nombre de personnes.

Or, il semblerait que Google a su particulièrement bien vendre ce smartphone. La maison mère Alphabet a récemment publié ses résultats financiers (PDF) pour le troisième trimestre 2022. Comme toujours avec la multinationale, les montants affichés donnent le tournis. Ainsi, sur le troisième trimestre 2022, l’ogre californien a généré un chiffre d’affaires de plus de 69 milliards de dollars, soit une progression de 6 % par rapport à l’année dernière.

Cela donne, après déduction de toutes les dépenses, un bénéfice net de 13,91 milliards de dollars en baisse en comparaison à la même période de 2021 (18,94 milliards).

Le succès du Google Pixel 6a

Au milieu de toutes ces sommes faramineuses, le Google Pixel 6a a eu son petit moment de gloire pendant la présentation des résultats aux investisseurs. Comme l’indique 9to5Google, Ruth Porat, la directrice financière d’Alphabet, a expliqué que le téléphone était « principalement » responsable de « la croissance solide des revenus du hardware ».

Il faut savoir que les ventes de produits matériels sont regroupées avec d’autres activités dans une catégorie appelée « Google other ». Ce trimestre, cette section affiche des revenus de 6,89 milliards de dollars, contre 6,75 l’année dernière.

Une hausse que l’on pourrait qualifier d’assez légère. Cela s’explique par une baisse des revenus générés par le Play Store provoquée par « un certain nombre de facteurs, notamment des niveaux d’engagement plus faibles dans les jeux par rapport aux stades antérieurs de la pandémie ». Or, cette entrée d’argent est aussi comptabilisée dans la rubrique « Google other ». Autrement dit, le Pixel 6a a contribué à contrebalancer cette mauvaise dynamique.

Google est fier de ses Pixel

Le patron de Google, Sundar Pichai, a profité de cet appel avec les investisseurs pour souligner que sa firme avait récemment enregistré son taux de ventes le plus élevé sur une semaine grâce au lancement des Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Il sera donc intéressant de voir si ces modèles plus haut de gamme auront un impact conséquent sur les revenus du géant Google. Pour sa part, le Pixel 6a était sorti le 21 juillet au prix conseillé de 459 euros.

