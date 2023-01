Realme GT Neo 5 : la fiche technique complète révélée

L'organisme de certification chinois a publié la fiche technique du Realme GT Neo 5, qui laisse peu de place au doute. Parmi les points intéressants : la puissance de charge de 240 W. De quoi recharger le smartphone en moins de 10 minutes.

L’un des prochains smartphones de Realme attendus est le GT Neo 5, suite du GT Neo 3 sorti en juillet dernier. Le fabricant sauterait le numéro quatre, censé porter malheur en Asie (cela s’appelle la tétraphobie d’ailleurs). L’autorité de certification chinoise, la Tenaa a publié sur son site les spécifications techniques complètes de ce smartphone, comme le rapporte GSMArena – via Techgoing.

Deux versions du Realme GT Neo 5 avec une charge différente

Deux modèles ont été déposés par Realme, répondants aux doux noms de RMX3706 et RMX3708. Ces deux modèles ne sont pas très différents, seule la batterie change : le premier a une batterie de 4 850 mAh, le second de 4 450 mAh. On peut supposer que chacun de ces modèles ait une batterie à deux cellules.

Des rumeurs précédentes notaient en revanche que le GT Neo 5 aurait une version avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 150 W et une seconde version avec 4 600 mAh et une charge de 240W. Cette seconde version permettrait de recharger le smartphone en moins de 10 minutes, ce qui en ferait un exemple pour le reste du marché (surtout par rapport à son positionnement tarifaire).

Écran Amoled et trois caméras arrière pour le GT Neo 5

Pour le reste, on aurait droit à un écran Amoled de 6,74 pouces avec une définition de 2772 par 1240 pixels. Le SoC possèderait huit cœurs et serait cadencé à 3 GHz. Pour le déverrouillage, le GT Neo 5 serait équipé d’un capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran. Le modèle aurait une épaisseur de 8,9 mm et pèserait 199 g.

Du côté de la photo, on trouverait trois capteurs photo à l’arrière : 50, 8 et 2 Mpx. À l’avant, il y aurait un capteur selfie de 16 Mpx. Quant au stockage, plusieurs options seraient proposées : 128, 256, 521 Go ou 1 To ; ce serait 8, 12 ou 16 Go pour la mémoire vive.

Selon nos confrères et consœurs de GSMArena, le Realme GT Neo 5 sera dévoilé le mois prochain en février, sans qu’une date n’ait été annoncée. On peut aussi penser qu’il sera présenté au monde entier lors du Mobile World Congress (MWC) qui aura lieu à partir du 27 février.

