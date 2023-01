Realme plancherait sur un smartphone qui se recharge en moins de 10 minutes

Un chargeur secteur pour le potentiel Realme GT Neo 5 a été aperçu et il donne envie : une puissance maximale de 240 W ! De quoi permettre de recharger le prochain fleuron de Realme en moins de 10 minutes.

En juillet dernier sortait le Realme GT Neo 3, qui pouvait se recharger en 15 minutes grâce à son chargeur de 150 W. Une puissance qui entraîne une chauffe du smartphone de Realme, mais rien d’inquiétant. C’était déjà impressionnant et ça l’est toujours autant, surtout pour un modèle commercialisé. Mais Realme compte apparemment aller plus loin dans la charge rapide : le constructeur prépare son GT Neo 5, sautant le 4, ce chiffre étant censé porter malheur en Asie (cela a même un nom, la Tétraphobie). Ce smartphone pourrait être rechargé en 240 W, si l’on en croit un chargeur repéré par MyDrivers – via Android Police.

Le chargeur du Realme GT Neo 5 repéré

Le site chinois indique que « des adaptateurs SuperVOOC 240W portant le numéro de modèle VCKCJACH ont été repérés », écrit Android Police. Cette technologie, on la connaît déjà, puisqu’elle avait été présentée lors du dernier MWC par Oppo, qui se targuait d’arriver à recharger un smartphone en moins de 10 minutes. Les deux marques partageant leur section recherche et développement, elles partagent aussi cette technologie. Realme avait présenté une charge filaire de 150 W lors de ce même salon, permettant de gagner 50% de batterie en 5 minutes.

Source : MyDrivers Source : MyDrivers

Ce chargeur secteur rapide repéré tire 20 V à 12 A et rechargerait la batterie à deux cellules du Realme GT Neo 5, via un câble USB-C vers USB-C. MyDrivers ajoute qu’il pourrait y avoir une version alternative au GT Neo 5, avec une puissance de charge moindre, de 150 W, « lorsque le téléphone fera ses débuts au premier trimestre de cette année ». C’était déjà le cas sur le GT Neo 3, avec une version en 80 W. Pour autant, on peut se poser la question de la durée de vie de la batterie avec une telle puissance et moins de 10 minutes nécessaires pour la recharger entièrement.

Realme n’est pas seul dans la course à la charge rapide

Toutefois, Realme n’est pas le seul constructeur à vouloir repousser les limites des batteries de ses téléphones. On sait que Xiaomi prépare un chargeur de 200 W, après avoir présenté une technologie permettant de recharger un smartphone à 100% en 5 minutes. De son côté, Vivo aussi travaille sur un chargeur de 200 W, puisque le fabricant a présenté en Chine cet été le Vivo Iqoo 10 Pro, pouvant se recharger complètement en 10 minutes.

D’un autre côté, on trouve des constructeurs historiques qui ne rentrent pas dans la course, que ce soit Apple avec ses iPhone 14, Google avec ses Pixel 7 ou même Samsung avec ses Galaxy S22. Pourtant, Apple et Samsung ne sont pas vraiment inquiétés par la concurrence chinoise et les derniers smartphones de Google ont été un succès critique. La charge (ultra) rapide n’est peut-être pas le seul argument de vente qui vaille auprès des consommateurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.