De 0 à 100 % de batterie en 10 minutes : jusqu’où ira la charge rapide ?

Le récent Vivo Iqoo 30 Pro et son chargeur de 200 W posent une question : arrive-t-on déjà aux limites de la charge rapide ?

Pour que leurs appareils trouvent une place parmi les meilleurs smartphones, certaines marques n’hésitent pas à sortir des nombres mirobolants. Ces dernières années, un domaine semble tout particulièrement propice à cette surenchère : les chargeurs des téléphones. Nous en avons une nouvelle preuve avec le Vivo Iqoo 10 Pro présenté récemment en Chine et détaillé sur Weibo. Celui-ci se voit accompagné d’une charge rapide de 200 W.

Alexis André, directeur marketing de Vivo Mobile en France, précise qu’il s’agit du « tout premier smartphone avec charge rapide 200 W ». La marque coupe ainsi l’herbe sous les pieds de Xiaomi qui planche sur une solution d’égale puissance depuis quelque temps et dont la version commercialisable semble être en passe d’être prête. Ainsi, l’Iqoo 10 Pro prétend pouvoir passer de 0 à 100 % en seulement 10 minutes environ grâce à son chargeur 20V/10A (20 volts x 10 ampères = 200 watts). Le smartphone a une batterie de 4700 mAh.

vivo lance le tout premier smartphone avec charge rapide 200W en Chine : iQOO 10 Pro.

– De 0 à 100% en 10 minutes 😱

– Nouvelle conception de la batterie

– Nombreuses technologies de protection

– Nouveau chargeur GaN 20V/10A

– Garde sa capacité (80% minimum) après 1600 cycles

Jusqu’où peut-on pousser la charge rapide ?

Vivo assure évidemment que sa technologie a été éprouvée pour ne poser aucun danger pour vous ou votre appareil. D’ailleurs, on nous assure que la batterie garderait au moins 80 % de sa capacité après 1600 cycles de charge. C’est sensiblement plus que la norme que l’on situe encore entre 800 et 1000 cycles aujourd’hui (mais les choses semblent vite évoluer). 1600 cycles devraient donc vous permettre de tenir environ quatre ans avec une batterie dont l’état reste assez proche de quand elle était neuve.

Les smartphones de la gamme Iqoo ne sortent pas en France, donc vous ne devriez pas pouvoir mettre la main sur celui-ci via les canaux de distribution classiques. L’appareil témoigne cependant d’une tendance très marquée : les fabricants mettent le paquet sur la puissance de charge pour vous faire attendre toujours moins. Car Vivo n’a pas encore atteint le plafond de verre. Lors du dernier MWC à Barcelone, Oppo avait présenté une solution à 240 W pour recharger pleinement une batterie de 4500 mAh en 9 minutes. Le smartphone profitant de cette puissance de charge sortira en 2023.

La surenchère, pour quoi faire ?

L’occasion de se demander quelle marque ira pousser le bouchon ensuite pour atteindre les 250 ou les 300 W, car il semble de plus en plus certain que l’on s’y dirige. Certes, cela leur permettra de mettre en avant le chargeur « le plus puissant du marché », pour faire bonne figure. Toutefois, en prenant un peu de recul, on peut se demander si cette débauche d’innovation est bien raisonnable. Que l’on attende 10 ou 9 minutes, y a-t-il réellement une différence ?

La prochaine vraie révolution pourrait être la charge complète quasi instantanée, mais est-ce seulement possible ? En attendant, on se retrouve souvent avec de la surenchère qui peut paraître un peu anecdotique. La charge rapide est déjà excellente chez plusieurs constructeurs. Or, ces derniers ont beau peaufiner leurs technologies petit à petit pour grappiller des minutes, la frustration reste pour l’instant la même : des constructeurs de renom comme Apple, Google et Samsung restent grandement à la traîne dans ce domaine.

