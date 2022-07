Le chargeur 200 W de Xiaomi serait bientôt enfin prêt à être commercialisé

Xiaomi aurait déjà fait approuver un chargeur d'une puissance de 200 W par les autorités chinoises. Présentée il y a maintenant plus d'un an par la marque chinoise, la technologie HyperCharge 200 W serait donc sur le point d'être lancée si l'on en croit le calendrier habituel qui suit ce genre de certification.

La course à la recharge la plus rapide risque bientôt de connaître un nouveau tournant. Xiaomi qui nous avait déjà gratifiés par le passé d’une charge filaire de 120 W serait apparemment prêt à passer à l’étape suivante en proposant une recharge 200 W. Ce serait en tout cas ce qu’indique un chargeur de la marque qui aurait d’ores et déjà été approuvé par les autorités chinoises du CCC (China Compulsory Product Certification).

Une sortie imminente ?

Un nouvel adaptateur de Xiaomi a été repéré et porterait le numéro de modèle MDY-13-EU. Ce chargeur aurait obtenu l’approbation de l’organisme de certification chinoise et est inscrit comme possédant une vitesse de recharge de 20 V / 10 A, ce qui équivaudrait donc à 200 W de puissance.

La technologie de recharge HyperCharge 200 W de Xiaomi permettrait de recharger intégralement un smartphone en moins de 10 minutes. Pour donner un point de repère, Xiaomi nous avait montré dans une vidéo de démonstration qu’une batterie de 4 000 mAh arrivait directement 50 % en seulement 3 minutes et atteignait les 100 % après seulement 5 minutes.

Le premier smartphone 200 W ne serait pas signé Xiaomi

Cette certification pourrait être synonyme d’une arrivée très prochaine de cette technologie sur le marché. Pourquoi pas avec un nouveau smartphone Xiaomi qui supporterait pour la première fois une telle puissance ? Mais si tel était le cas, la marque ne serait pas la première à franchir ce cap, puisque iQOO (appartenant à Vivo) lancera prochainement en Asie un smartphone déjà capable de supporter une charge de 200 W avec l’iQOO 10 Pro.

Dans le même temps, Oppo planche sur une solution à 240 W.

iQOO 10 Pro hands-on, 200W charger first look.

Will charger around 63% in 5 minutes.#iQOO #iQOO10Pro pic.twitter.com/hDzoO0aAYA — Mukul Sharma (@stufflistings) July 11, 2022

Selon la rumeur, Xiaomi ne lancerait pas de successeur à son Mix 4 en fin d’année pour se concentrer uniquement sur son prochain smartphone pliant, le Xiaomi Mix Fold 2. Reste à savoir si ce prochain modèle pourrait goûter à du 200 W.

