Vivo s’apprêterait à lancer le premier smartphone avec une charge rapide de 200 W

Vivo aurait dans ses cartons un smartphone qui serait compatible avec une charge filaire de 200 W, le Vivo Iqoo 10 Pro.

Alors qu’on s’étonnait il y a encore deux ans de découvrir les premiers smartphones compatibles avec une charge rapide 65 W, les constructeurs accélèrent le pas et proposent désormais des puissances de charge dépassant les 100 W. Il semble que, de son côté, Vivo travaille sur un nouveau smartphone qui profiterait d’une puissance de 200 W.

Selon les informations publiées sur Weibo par le leaker chinois Digital Chat Station, le futur Iqoo 10 Pro de Vivo profiterait en effet d’un chargeur de 200 W connu sous le numéro de modèle V200100L0B0-CN. Dans le détail, ce chargeur serait capable d’envoyer une tension de 20 volts et une intensité de 10 ampères pour un total de 200 watts. Le smartphone serait également compatible avec la charge sans fil jusqu’à une puissance de 65 watts (20 V, 3,25 A).

Pour rappel, la gamme Iqoo de Vivo concerne essentiellement des smartphones orientés vers le gaming et la performance à un prix plus accessible, à la manière de ce qu’on retrouve avec les Poco de chez Xiaomi. En fin d’année dernière, nous avons ainsi eu l’occasion de prendre en main le Vivo Iqoo 8 Pro. Rappelons néanmoins que cette gamme est pour l’heure réservée au marché chinois et qu’elle n’est pas distribuée en France par Vivo.

Xiaomi dans les starting-blocks depuis un an

Par ailleurs, si Vivo pourrait être le premier constructeur à commercialiser un smartphone doté d’une puissance de charge de 200 W avec l’Iqoo 10 Pro, on sait déjà que d’autres constructeurs sont également sur la ligne de départ. C’est le cas notamment de Xiaomi qui a présenté, il y a un an, son système de charge rapide 200 W. Néanmoins, un an après sa présentation, ce système n’a toujours pas été intégré à un smartphone disponible sur le marché. On peut imaginer que le prochain smartphone premium du constructeur, le Xiaomi 12 Ultra, attendu dans les prochains mois, pourrait en bénéficier.

Enfin, comme l’indique Digital Chat Station en commentaire de sa publication, la puissance de 200 W pourrait être l’un des derniers pas de géant pour la charge filaire sur smartphone. En effet, il rappelle que la limite de puissance de la connectique USB-C est de 240 W. Dès lors, si on peut s’attendre encore à quelques améliorations dans les prochaines années, on voit difficilement comment les constructeurs pourraient dépasser la puissance de 240 W à l’avenir.

