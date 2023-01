Cher Samsung, voici ce que l’on aimerait voir dans tes smartphones en 2023

Les défis pour Samsung vont être nombreux en 2023. Sur la base des informations que nous possédons, mais aussi de nos attentes, nous vous avons concocté un article résumant tout ce que nous attendons du géant coréen en 2023.

Année après année, Samsung tient la barre et continue de se maintenir à la première place des vendeurs de smartphones. 2022 vient de s’achever et il est temps pour nous de nous intéresser aux défis qui attendent le géant coréen. L’occasion pour Frandroid de vous partager ses propres attentes aussi.

Snapdragon enfin et un très bon cru pour les Galaxy S en perspective

C’est la plus grosse attente de très loin que nous entretenons à l’égard de Samsung en 2023. Enfin ! Enfin, Samsung se décide à harmoniser sa gamme la mieux équipée en proposant un seul et même SoC dans le monde entier. Du moins, c’est ce que laissent entendre de nombreuses déclarations de responsables de Samsung et Qualcomm.

Car entre Exynos et Snapdragon, la firme de Suwon aurait fait le bon choix à notre avis, puisque c’est le Snapdragon 8 Gen 2 qui équiperait tous les Samsung Galaxy S23. Au vu du désastre de l’Exynos 2200 au lancement du téléphone, qui accumulait les problèmes d’affichage dans tous les sens, il est aisé de penser que des deux puces, le Galaxy S23 devrait bénéficier de la meilleure.

Un autre souci récurrent semble avoir été adressé pour cette nouvelle cuvée de Galaxy S. Les Samsung ont pour réputation de manquer un peu d’autonomie. Les deux Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus devraient tous deux bénéficier de 200 mAh en plus. En outre, des responsables de Samsung ont indiqué que l’autonomie devait être une priorité pour la marque. De quoi espérer de franches améliorations sur ce front.

Si on ajoute à cela le nouveau design potentiel des deux modèles de base qui s’alignerait sur le Galaxy S22 Ultra, et donc le S23 Ultra, en faisant disparaître le bloc photo, on risque d’avoir un très bon cru pour les Galaxy haut de gamme cette année.

Prouver que le 200 Mpx vaut quelque chose

Un point sur lequel il convient de s’arrêter : Samsung est quasi seul à s’engager dans une voie dont on peine à comprendre l’intérêt. Alors qu’Oppo, OnePlus, Google ou Apple plafonnent aux alentours des 50 Mpx, Samsung devrait signer son premier téléphone avec un capteur 200 mégapixels.

Au vu de ce que cela a apporté au Motorola Edge 30 Ultra, premier téléphone à s’équiper d’un tel capteur, ou encore au Xiaomi 12T Pro, il convient de rester prudent sur l’intérêt d’une telle technologie. Cependant, quelques fuites laissent tout de même entendre que l’on pourrait voir des améliorations significatives sur le niveau de détail ou encore en mode nuit. Nous n’attendons qu’une chose, que Samsung nous donne tort. Réponse en février.

Continuer de performer sur les mises à jour

Si Samsung a réussi quelque chose en 2022, c’est sans aucun doute de s’imposer comme le leader de la mise à jour majeure sur Android. Déjà sur la durée, en annonçant en février passer à quatre années d’Android sur ses flagships, mais aussi sur des appareils de milieu de gamme comme les Galaxy A53 et A33. Sur Android, c’est bien simple, personne ne fait aussi bien. On remarque toutefois que OnePlus s’est aligné sur cette durée de quatre ans, mais seulement pour ses flagships. Même Google est resté bloqué à trois années d’Android pour ses Pixel.

Cela suffirait pour nous régaler, mais Samsung a décidé de tuer le game en se lançant dans un déploiement à tombeau ouvert, déployant One UI 5 (Android 13) avant même la fin de 2022 sur une énorme partie de sa flotte. Rappelons également que si One UI 4 avait démarré son déploiement en novembre 2021, One UI 5 a lancé le bal en octobre. Ça n’a l’air de rien, mais le temps d’attente entre la sortie sur les Pixel en août et leur disponibilité sur les Samsung tend à se réduire significativement.

Pour terminer sur ce sujet, vous le savez, les journalistes ont tendance à plus parler des trains qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l’heure. De la même manière, il convient de souligner à quel point le lancement de One UI 5 n’a pas été émaillé du tout par des bugs. Une belle performance à tous les étages donc.

Se bouger sur les pliants

Ça y est, la concurrence se décide enfin à sortir du bois sur les smartphones pliants. Samsung va devoir s’adapter pour contrer le Honor Magic Vs ou l’Oppo Find N2 Flip qui vont sortir en Europe en 2023.

Ne nous leurrons pas, Samsung est tellement parti avant tout le monde sur le sujet qu’il y a peu de chance qu’il soit déjà inquiété cette année. Mais on peut espérer qu’après une ou deux générations de peaufinage, sans doute motivée aussi par le temps dont ils disposaient devant eux, ils soient prêts à nous sortir de leur chapeau de vraies innovations sur le pliant. Si ça n’est pas le cas, il y a fort à parier que le monopole de Samsung sur les pliants soit vite attaqué.

Le milieu de gamme doit mettre la barre aussi haute qu’en 2022

Si vous êtes passionnés de nouvelles technologies, vous avez sans doute tendance à davantage regarder les dernières trouvailles du haut de gamme et à un peu délaisser les appareils plus accessibles. Sauf que lorsqu’il s’agit d’acheter concrètement quelque chose, l’entrée et le milieu de gamme deviennent subitement plus attirants (on se demande bien pourquoi…). C’est d’ailleurs là que la majorité des profits des constructeurs sont produits.

Un géant comme Samsung avec sa notoriété pourrait se contenter de sortir des téléphones moyens qui marchent à peu près. Alors certes, vu la taille de leur flotte, il y a de gros ratés comme le Galaxy M13 4G. Ceci étant, le milieu de gamme du constructeur coréen se défend bien et même très bien. Le Galaxy A33 est peu ou prou l’un des meilleurs téléphones à 300 euros du marché et le Galaxy A53 est tout simplement un des quatre 9/10 que nous ayons remis en smartphones cette année, tant il parvenait à égaler, voire à dépasser le haut de gamme sur plusieurs points comme son écran ou son autonomie.

Vous l’aurez compris, nous attendons donc de Samsung qu’ils ne se reposent pas sur leurs lauriers sur ce segment de prix si important. Des premiers éléments qui nous parviennent sur un Galaxy A54, le téléphone n’a pas l’air de beaucoup évoluer. Espérons qu’il aura un peu plus de puissance tout de même, car c’était l’un des seuls défauts de son prédécesseur.

