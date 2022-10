Test du Nest Wifi Pro : le Wi-Fi 6E à la sauce Google

Le routeur Google Nest Wifi Pro se positionne comme une alternative aux appareils des marques spécialisées comme les Orbi de Netgear, ou encore les Eero d’Amazon. La nouvelle proposition de Google prend la forme d’un œuf tout de blanc vêtu.

Cette seconde génération embarque (enfin) les Wi-Fi 6 et 6E, se mettant ainsi à la page face à la concurrence. En dehors du Wi-Fi, et comme chez Amazon, ces nouveaux appareils font aussi la part belle à la maison connectée avec une compatibilité Thread/Matter.

Le Google Nest Wifi Pro est proposé au prix conseillé de 220 euros, seul. Le pack composé de 2 points d’accès est quant à lui disponible au prix conseillé de 330 euros.

Google Nest Wifi Pro Fiche technique

Modèle Google Nest Wifi Pro Wi-Fi Wi-Fi 6E Débit Wi-Fi Maximal 4.2 Gbit/s Couverture Wi-Fi Jusqu'à 120 m² Nombre d'appareils connectés maximal 300 Système Mesh Oui Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Nombre de port Ethernet 2 Débit Ethernet maximal 1 Gbit/s Mémoire vive (RAM) 1 Go Mémoire interne 4 Go Sécurité réseau WPA2 Prix 219 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Google Nest Wifi Pro Design et ergonomie

Google abandonne le format circulaire avec le Nest Wifi Pro. On se retrouve ici face à un galet relativement compact, tout particulièrement quand on le compare avec ses concurrents. C’est tout simplement le routeur Wi-Fi 6E Mesh le plus compact passé entre nos mains jusqu’à présent.

Si certains peuvent lui trouver des similitudes avec un désodorisant pour WC ou une lampe de chevet, le Google Nest Wifi Pro a au moins l’avantage de se montrer tout à fait discret, une fois installé sur un meuble. On reste partagés quant à la finition brillante du plastique qui compose sa coque et qui jure un peu avec le reste de la gamme Nest.

Une chose est sûre, le Nest Wifi Pro ne ressemble à aucun autre routeur Wi-Fi Mesh. Rien n’indique d’ailleurs sa destination sur sa coque, si ce n’est une discrète LED d’indication, à sa base. Cette dernière pourra d’ailleurs être désactivée pour ne pas déranger l’utilisateur pendant la nuit.

Comparativement à la première génération de Nest Wifi, Google revient ici à un format plus classique avec une connectique, toujours aussi chiche, mais positionnée à l’arrière du boîtier. On retrouve le classique connecteur d’alimentation, cerné par deux ports RJ45 Gigabit.

Voilà une première déconvenue puisque malgré l’arrivée du Wi-Fi 6E, Google n’a pas jugé bon de proposer au moins un port 2,5G. Ce n’est d’ailleurs pas la seule déception puisque l’on constate l’absence d’ouverture pour un éventuel microphone ou une enceinte.

En effet, Google abandonne la distinction entre routeurs et satellites. Ces derniers faisaient office d’enceinte connectée sur la génération précédente. Maintenant, les Nest Wifi Pro peuvent prendre le rôle de routeur ou satellite, selon les besoins de l’utilisateur.

Le routeur est logiquement accompagné de son câble d’alimentation et d’un câble Ethernet plat, qui permettra de le raccorder à la box de l’utilisateur.

Google Nest Wifi Pro Mise en route

Les routeurs Nest Wifi Pro ne peuvent être contrôlés que grâce à l’application Google Home. Jusqu’à présent, il était également possible d’utiliser l’application Google Wifi, mais celle-ci a été intégrée à la première. La mise en route du routeur est on ne peut plus simple et ne diffère pas de l’ajout de n’importe quel appareil à Google Home.

Il suffit donc de brancher le Nest Wifi Pro, d’y connecter le câble réseau en provenance de la box et d’ouvrir l’application. Le routeur est détecté automatiquement et la séquence d’association démarre. Il ne reste qu’à choisir une pièce et à personnaliser les identifiants du réseau Wi-Fi. L’ajout d’un second Nest Wifi Pro comme satellite fonctionne de la même façon et l’opération ne dure que quelques dizaines de secondes.

Google Nest Wifi Pro Fonctionnalités

C’est bien souvent sur le plan des fonctionnalités que les routeurs Wi-Fi se démarquent de la concurrence. Le nouveau Nest Wifi Pro n’est pas forcément le meilleur élève du secteur, mais il offre un certain nombre de fonctionnalités avancées qui conviendront à une grande majorité d’utilisateurs.

Les réglages du réseau Wi-Fi sont parmi les plus succincts du marché puisque l’utilisateur n’a de contrôle que sur les identifiants et l’activation ou non du WPA 3. Il est, de fait, impossible de séparer les différentes bandes de fréquence avec des SSID spécifiques. On garde cependant la possibilité de créer un réseau sans-fil « invité » tout en y partageant certains appareils du réseau principal. Une fonctionnalité intéressante et enfantine à mettre en œuvre.

Sous le nom de « Réseau Wi-Fi familial » se cachent en fait les options de contrôle parental. Le fonctionnement est plutôt bien vu puisqu’il suffit de créer des groupes d’utilisateurs et d’y intégrer les appareils concernés. Une fois cela fait, on peut d’un tap activer le blocage des sites sensibles via SafeSearch. Il est également possible de définir des plages horaires pour l’accès à internet.

Les options proposées par ce contrôle parental (gratuit) sont très limitées, mais ont le mérite d’être particulièrement simples à mettre en place et à administrer. Ainsi, on est loin de ce que peuvent proposer Netgear ou Asus puisqu’il est, par exemple, impossible d’ajouter manuellement des sites à la liste de blocage.

La solution Nest Wifi intègre par ailleurs des mécanismes d’optimisation de certains usages. À l’heure actuelle, il est ainsi possible de prioriser le trafic des services de visioconférence ou de… Stadia (oups). Google reste assez flou sur le fonctionnement de ces options qui n’ont à notre sens que peu d’intérêt sur un équipement Wi-Fi 6 intégrant déjà suffisamment d’optimisations.

Sur un aspect plus technique, le Nest Wifi Pro propose quelques libertés sur les réglages réseau. Il prend logiquement en charge l’IPv6 tout en laissant la possibilité de personnaliser les réglages DNS, DHCP ou encore la redirection de port. En cela, il peut assez simplement prendre la place de votre box internet, mais ne pourra pas rivaliser avec les prestations d’un système Netgear Orbi.

Google Nest Wifi Pro Performances

Maintenant que nous avons fait le point sur toutes les fonctionnalités offertes par le routeur Nest Wifi Pro, attardons-nous sur ses performances. Nous sommes ici face à un routeur tribande, compatible Wi-Fi 6E et capable de proposer un débit théorique cumulé de 4,2 Gb/s.

Nous en parlions dès le début de ce test, mais l’utilisation de simples ports gigabit Ethernet par Google va nécessairement limiter les débits en utilisation réelle. On sait que le Wi-Fi 6E dépasse aisément les performances d’un tel port et nous serons forcément restreints par cela lors de nos mesures.

Pour tester les performances du Nest Wifi Pro, nous avons utilisé deux PC sous Windows, dont l’un est équipé d’une carte Intel AX210, logiquement compatible Wi-Fi 6E. Cette machine a été utilisée pour le test de référence, en conditions optimales. Le reste des mesures ayant été réalisé à l’aide d’un PC portable Asus Zenbook compatible Wi-Fi 6. Notre protocole de test comprend un transfert de fichier et l’utilisation de l’utilitaire iPerf.

En conditions optimales et en Wi-Fi 6E, on parvient sans mal à saturer le port gigabit du routeur en téléchargement. Seul le téléversement est en retrait puisque malgré d’excellents résultats sur iPerf, le transfert de fichier n’offrait pas un débit aussi important. Toujours en conditions optimales, mais en Wi-Fi 6 cette fois, le débit se stabilise juste en dessous des 800 Mb/s.

En changeant de pièce, la solution Nest Wifi Pro parvient à offrir un débit de l’ordre de 400 Mb/s sur notre ordinateur portable. En extérieur et après avoir passé un mur porteur, le débit se stabilise à une valeur très correcte de 250 Mb/s. Ces mesures valident qu’un seul appareil est nécessaire pour couvrir un logement d’une cinquantaine de mètres carrés.

L’ajout d’un second routeur en mode maillé affecte logiquement les performances brutes de la solution. En effet, Google n’a pas jugé bon d’utiliser une bande dédiée pour la liaison entre les deux boîtiers, ce qui impacte par extension le débit disponible pour les clients.

Heureusement, il est possible de relier les routeurs via les ports RJ45, évitant ainsi d’utiliser la bande passante des clients Wi-Fi. La mise en place du réseau maillé sans-fil est quant à elle très simple. Dans cette configuration, un test de débit entre deux machines connectées en filaire sur chaque routeur permet d’obtenir un débit stable de 850 Mb/s.

Google Nest Wifi Pro Domotique

L’autre nouveauté du Nest Wifi Pro, en dehors de l’adoption du Wi-Fi 6E, est l’intégration de Matter et Thread. Pour rappel, Matter a été développé en collaboration entre les grands acteurs du monde numérique et vise à rendre interopérables les différents appareils de la maison connectée.

Ajoutons à cela la possibilité d’utiliser le Nest Wifi Pro comme un routeur de bordure Thread, ce qui permettra à terme de connecter à internet les modules domotiques basse consommation tels que les capteurs de mouvement ou autres appareils fonctionnant sur batterie.

À l’heure actuelle, il ne nous est pas possible de tester ces fonctionnalités. Elles ont cependant le mérite d’être présentes et l’on devrait d’ailleurs retrouver ces deux solutions sur de plus en plus d’appareils de ce genre.

Google Nest Wifi Pro Prix et disponibilité

Le Google Nest Wifi Pro est proposé au prix conseillé de 220 euros. Le kit de 2 appareils est quant à lui disponible au prix de 330 euros.