Le partage de connexion arrive sur les Chromebook

Les smartphones peuvent créer des partages de connexion, les ordinateurs portables aussi. Alors pourquoi pas les Chromebook ? C'est ce que Google prépare en ce moment pour les ordinateurs portables sous Chrome OS.

Si besoin, on peut créer un partage de connexion avec son smartphone Android, sa tablette tactile ou son ordinateur portable. Une fonction qui permet d’accéder à Internet avec un appareil qui n’en a pas. Par exemple, on peut créer un partage de connexion avec son smartphone vers son ordinateur portable quand on est en déplacement. Cependant, certains ordinateurs portables disposent d’un port SIM et peuvent être connectés en 4G ou en 5G ; c’est le cas de certains Chromebook.

Jusque-là, le partage de connexion sur Chrome OS n’était pas disponible, mais ce sera bientôt de l’histoire ancienne. 9to5Google a repéré une mise à jour dans le système d’exploitation qui ajoute la fonction.

Créer un réseau Wi-Fi avec son Chromebook

Le média a repéré une nouvelle fonction dans le code de Chrome OS qui a fait son apparition pour la première fois dans chrome://flags. Nommée « Hotspot » ou « point d’accès » en français, sa description indique qu’elle « permet au Chromebook de partager sa connexion Internet cellulaire avec d’autres appareils via le Wi-Fi ».

Mis à part cette description, nous n’en savons pas plus à propos du partage de connexion sur Chrome OS. Mais l’on peut penser que cela fonctionnera de la même manière que ce qu’on connaît sur Android, à savoir une configuration du nom du réseau, du mot de passe et de la protection dans les paramètres de l’appareil. On peut aussi penser à un accès facilité via un bouton dans les paramètres rapides de Chrome OS.

Un partage de connexion qui arrivera, mais on ne sait pas quand

La batterie d’un ordinateur portable est plus grande que celle d’un smartphone, créer un partage de connexion avec un Chromebook plutôt qu’avec son téléphone n’est pas forcément moins bien. D’autant plus que ces ordinateurs portables sont souvent reconnus pour leur bonne autonomie.

On ne sait pas quand le partage de connexion arrivera sur les Chromebook, mais l’on peut penser que ce sera plus tard dans l’année. D’ailleurs, Chrome OS Flex est disponible pour tous les ordinateurs, même les vieux PC et Mac.

