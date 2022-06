Les Chromebook vont encore mieux se connecter aux autres appareils (smartphone, écouteurs)

Google s'apprête à déployer une mise à jour de Chrome OS qui va apporter de nouvelles fonctions. Les Chromebook vont pouvoir être connectés plus facilement à des écouteurs ou à un smartphone.

Chrome OS est un système d’exploitation régulièrement mis à jour et qui s’étoffe au fur et à mesure. Après de nouvelles fonctions annoncées par Google lors du CES 2022 et de la Google I/O de mai dernier, les Chromebook vont être améliorés cet été, notamment sur la connexion avec les smartphones et les écouteurs. D’autres fonctionnalités seront présentées plus tard dans l’année, « qui permettront à tous vos appareils de mieux fonctionner ensemble », apprend-on sur le blog de Google.

Accéder aux photos récentes de son smartphone sur son Chromebook

Le développeur de Chrome OS avait mis en place Phone Hub, un centre de contrôle de son smartphone directement dans le système qui permet de répondre à des messages, de voir la batterie de son smartphone ou encore d’activer le partage de connexion. La dernière mise à jour de Chrome OS ajoute l’accès aux dernières photos prises avec le smartphone connecté.

Dès que l’on prend une photo avec, elle apparaît dans Phone Hub. On peut alors cliquer sur l’image pour la télécharger et l’utiliser. De quoi arrêter de s’envoyer des photos par mail ou de passer par un service cloud.

Connecter son Chromebook en Wi-Fi grâce à son smartphone

Chrome OS permet désormais de connecter son Chromebook à un réseau Wi-Fi enregistré sur un smartphone grâce à Nearby Share (la fonction de partage à proximité d’Android). Pour faire cela, il faut aller dans les paramètres Wi-Fi de son smartphone, accéder au réseau sur lequel on est connecté. On crée ensuite un QR code pour s’y connecter. Dans le menu qui apparaît on peut cliquer sur « Partager via « Partage de proximité » », il suffit alors de sélectionner le Chromebook qui apparaîtra. Ce dernier recevra toutes les informations de connexion et les enregistrera, même pour les prochaines fois.

Google annonce dans la foulée que le partage à proximité est amélioré dans sa globalité, en déclarant qu’il est « désormais encore plus facile de démarrer grâce à un processus d’accueil simplifié et le partage est jusqu’à 10 fois plus rapide qu’auparavant ».

Connecter des écouteurs rapidement sur Chrome OS

Fast Pair arrive cet été sur les Chromebook. Pour rappel, cette technologie permet d’appairer rapidement des écouteurs, casques et enceintes Bluetooth en un clic, à l’instar de ce que l’on trouve chez Apple. Dans la pratique, on pourra simplement ouvrir le boîtier de ses écouteurs et l’ordinateur vous proposera dans une fenêtre qui s’ouvrira de les appairer.

Sur les Chromebook, « Fast Pair enregistre également la connexion sur votre compte Google, de sorte que votre Chromebook ou un nouveau téléphone Android se souviendra de vos écouteurs et s’y connectera de manière transparente à l’avenir ».

L’enregistreur d’écran natif de Chrome OS arrive

Google annonce de plus une nouvelle version de Screencast, l’enregistreur d’écran de Chrome OS qui « permet à quiconque d’enregistrer, de découper et de partager des vidéos transcrites automatiquement téléchargées sur Google Drive ». On peut aussi dessiner et écrire sur l’écran pendant les enregistrements pour illustrer les vidéos. Screencast sera déployé dans les prochains jours.

