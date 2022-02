Le partage du mot de passe Wi-Fi entre smartphones et Chromebook bientôt facilité

Google travaille sur une option permettant de partager des mots de passe Wi-Fi sur les Chromebook en utilisant Nearby Share. La firme de Mountain View cherche en effet toujours à améliorer son service de partage de fichiers à proximité.

Nearby Share, l’équivalent d’AirDrop dans l’écosystème Google, continue de s’enrichir. Cette fonctionnalité de partage à proximité avait été présentée l’année dernière par Google, qui travaille depuis d’arrache-pied pour rendre cette fonction plus compète. La firme planche aussi sur une fonction Self Share permettant de s’envoyer facilement des fichiers entre ses différents appareils, après avoir ajouté une option de partage de groupe.

Se connecter au Wi-Fi plus rapidement grâce à Nearby Share

Nearby Share (« Partage à proximité » en français) permet d’envoyer rapidement tout type de fichiers sur des appareils proches. Il s’agit pour le moment des smartphones Android ainsi que des Chromebook.

La fonctionnalité de partage de mot de passe en question permettra à un utilisateur d’envoyer la clé Wi-Fi et les informations liées à un autre appareil, à savoir un ordinateur sous Chrome OS. L’appareil source enverra ainsi à l’appareil receveur les informations d’identification Wi-Fi nécessaires, telles que le SSID du réseau, le type de sécurité (WPA 2 ou 3) et le mot de passe Wi-Fi.

Cette option de partage en développement a été repérée par Chrome Story sur le gerrit de Chromium. Pour le moment, le développement est axé sur la faculté de Chrome OS à recevoir ces informations, et pas encore à les envoyer. À terme, on imagine que le partage du mot de passe se fera rapidement entre tous les appareils et qu’il deviendra donc beaucoup plus facile de fournir la clé Wi-Fi de son réseau à un ami de passage, ou encore de configurer un nouveau Chromebook.

La fonctionnalité en est encore à ses tout débuts de développement, impossible donc de savoir exactement quand elle sera déployée de façon stable.

