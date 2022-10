Les Chromebooks deviennent de vrais PC gaming (ou presque)

Google, Acer, Asus et Lenovo lancent trois nouveaux Chromebooks pensés pour le jeu vidéo dans le cloud. Un renouveau pour ces petits PC qui ont longtemps été vus comme des machines réservées à la bureautique.

Les Chromebooks ont été lancés comme des ordinateurs pas chers pensés pour les étudiants. Très limités à leurs débuts, ils ont depuis gagné en utilité. Non seulement la partie matérielle a évolué, mais le parc applicatif s’est développé pour fonctionner même hors ligne et proposer un grand nombre d’alternatives aux logiciels que l’on connait sur Windows et macOS. L’arrivée du Google Play Store a par ailleurs apporté des milliers d’applications supplémentaires à ces petits PC.

Le jeu vidéo sur Chromebook

Avec l’arrivée des services de cloud gaming comme Nvidia GeForce Now, Google Stadia (R.I.P.) et Xbox Cloud Gaming, les Chromebooks ont également pu accéder à des jeux de grande qualité, mais sur des machines qui n’étaient pas forcément pour. C’est pourquoi Google, en partenariat avec quelques acteurs du marché, annonce ce jour trois nouveaux Chromebooks orientés gaming.

Voici donc les Acer Chromebook 516 GE, Asus Chromebook Vibe CX55 Flip et Lenovo Ideapad Gaming Chromebook.

La principale nouveauté de ces Chromebooks, c’est l’augmentation du taux de rafraichissement de leur écran, allant de 120 à 144 Hz, respectivement en WQXGA (2560 x 1600 pixels) ou en Full HD. De plus, ils sont équipés de claviers anti-ghosting pour une meilleure prise en compte des actions simultanées (RGB évidemment), ainsi que du Wi-FI 6, voire 6E, pour une connexion sans fil plus stable et plus rapide.

Des caractéristiques techniques élevées

Pour des Chromebooks, ces trois nouveaux représentants sont plutôt bien équipés. On retrouve à leur bord 8 ou 16 Go de RAM, des processeurs Intel Core i3, i5 ou i7 de 11e ou 12e génération selon la configuration et des SSD de 128 à 512 Go en PCIe 3.0.

L’Asus possède même un port HDMI et l’Acer ajoute à cela un port Ethernet pour éviter d’utiliser un dongle.

GeForce Now, Xbox Cloud Gaming et Luna

L’application GeForce Now est directement installée sur ces trois Chromebooks, mais il est également possible de passer par d’autres services comme Amazon Luna ou le cloud de Xbox. Trois mois sont d’ailleurs offerts à l’achat de ces appareils aux services GeForce Now RTX 3080 et Amazon Luna+.

Pour le service de Nvidia, l’intégration va même encore plus loin puisque le moteur de recherche de l’ordinateur est capable de lancer directement un jeu compatible.

En fin d’année en France

En France, le Chromebook Acer sera disponible en décembre. Les deux autres n’arriveront que lors du premier trimestre 2023. Les prix en euros ne sont pas encore connus, mais ils devraient débuter à partir de 399 dollars.

Google annonce également que des accessoires certifiés « Works With Chromebook » viennent garantir une bonne expérience de jeux. Parmi eux, on retrouve le casque HyperX Cloud II, la souris sans fil SteelSeries Rival 3 ou encore la manette SteelSeries Stratus+.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.