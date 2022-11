Les smartphones sont devenus ennuyeux… pourquoi c’est une bonne nouvelle

À chaque lancement de smartphones, il est de plus en plus difficile d'entrevoir ce que les nouveaux modèles ont de plus par rapport aux anciens. De quoi susciter un sentiment d'ennui chez certain·e·s. Et si ça n'était pas si grave ? Et si en définitive, c'était là le signe que les smartphones n'avaient jamais été aussi intéressants, quelle que soit leur tranche de prix ? Petit contrepied dans une industrie qui veut aller vite, mais ne peut pas s'empêcher de ralentir.

Depuis quelques années, une petite musique s’installe lorsqu’on parle de produits Tech et plus généralement de smartphones. Où sont les innovations ? Est-ce que tout cela ne serait pas devenu un peu ennuyeux ? Où sont passés les prototypes fous, les technologies innovantes ?

Si on prend les rumeurs des futurs Galaxy S23 par exemple, on s’aperçoit bien vite qu’il n’y a pas beaucoup d’éléments neufs. Les iPhone 14 ont été critiqués pour leur similarité avec les iPhone 13, bref, on sent qu’il est de plus en plus compliqué pour les marques de trouver une nouvelle idée à chaque génération. Même les smartphones pliants comme le Z Fold 4 finissent par se ressembler fortement d’une année sur l’autre (la philosophie de design de Samsung n’y est pas pour rien).

On peut évidemment regretter cet état de fait, mais si on prend un peu de recul, est-ce si grave ? Il y a même une bonne quantité de raisons de penser que si les smartphones ne déchaînent plus autant les passions, nous y gagnerions tous. Explications.

Un marché en berne

Avant d’aller plus loin, posons ce constat : le marché des smartphones ne se porte pas très bien. Le meilleur moyen de s’en convaincre consiste à regarder les chiffres : IDC anticipe une baisse des ventes de 6,5 % en 2022, Strategy Analytics table sur 7 % de baisse, bref, les smartphones ne se sont donc moins bien vendus cette année.

Un élément peut expliquer cela : le taux de remplacement, qui mesure le nombre de téléphones remplacé dans l’année, n’a jamais été aussi bas. Seuls 26,8 % des téléphones en circulation devraient être remplacés en 2022. C’est tout simplement le chiffre le plus bas mesuré depuis 2008 sur le sujet.

Les smartphones pas chers sont de mieux en mieux

Si les gens remplacent un peu moins leurs téléphones, c’est sans doute qu’ils en ressentent moins le besoin. À Frandroid, nous testons beaucoup de téléphones, et nous avons constaté que les smartphones d’entrée et de milieu de gamme ont tendance à être de meilleures factures depuis quelque temps. Au point même parfois de se demander s’il est bien utile de dépenser plus de 500 euros dans un téléphone.

Prenez un Realme 8 par exemple ou un Redmi Note 11 pour l’entrée de gamme. Avec leurs prix mini, ces téléphones sont de vrais tueurs d’envies d’acheter un flagship ultra équipé. Ils ont su récupérer les meilleures caractéristiques auparavant réservées au haut de gamme. On trouve par exemple des écrans Oled pour profiter à fond des contenus vidéos, une puce qui évite les lags au quotidien, une autonomie de compétition. Si on monte encore un peu en tarif, le milieu de gamme est, lui aussi, devenu très intéressant avec des Pixel 6a, phone (1) et autre Galaxy A53.

Trouver d’autres arguments de vente

L’effet immédiat de ce « ruissellement » du haut de gamme vers l’entrée de gamme est évidemment une petite perte de saveur pour le haut de gamme. Si on oublie la photo et le jeu 3D, des usages importants certes, mais un peu de niche, ce sont d’excellents téléphones qui font à 95 % résolument la même chose que leurs collègues plus chers. La présence d’un écran Oled ou d’une charge rapide ne fait plus rêver personne.

Dès lors, le renouvèlement pour un modèle flambant neuf perd en intérêt. Or la nouveauté, et donc l’excitation, passe traditionnellement par le haut de gamme qui peut se permettre de tenter des choses folles en échange d’un tarif élevé. Si ce segment perd en attrait, alors l’ennui s’installe aussi. Mais cela veut aussi dire que nous pouvons trouver des appareils très bien équipés pour une somme moindre. Faut-il mieux être excité par des smartphones que l’on n’achètera jamais ou être un peu ennuyé par un secteur, mais très bien équipé pour moins cher ? Nous avons notre petite idée.

Un autre élément peut être observé. Étant donné qu’il est de plus en plus compliqué pour les constructeurs de trouver de vraies innovations à proposer aux acheteurs, ils donnent parfois l’impression de chercher de nouveaux arguments de ventes. Et ces derniers tendent à rendre l’achat d’un téléphone beaucoup plus intéressant qu’auparavant. On pense par exemple au nombre d’années de mises à jour, désormais un incontournable pour chaque marque qui lance un téléphone, à tel point que certaines comme Samsung tentent de se placer en champion du genre, avec quatre années de mises à jour d’Android sur des smartphones bon marché comme le Galaxy A33. On peut aussi évoquer l’accentuation des constructeurs sur les écosystèmes comme Apple ou Samsung, qui trouvent donc d’autres produits satellites à ajouter autour du smartphone.

Une meilleure qualité de fabrication

Alors que l’innovation a eu tendance à ralentir, la qualité de fabrication a, elle, eu tendance à s’améliorer. De plus en plus de constructeurs amènent du Gorilla Glass ou une protection IP sur des tranches de prix très basses. Le récemment annoncé Oppo A57 par exemple a beau se situer sous les 200 euros, il intègre un revêtement propriétaire, l’Oppo Glow, ainsi qu’une protection IP 54. Des éléments absents de l’entrée de gamme autrefois.

C’est un vrai changement qui montre la maturité du secteur. Certains à Frandroid se souviennent de l’entrée de gamme d’il y a encore quelques années, qui se montrait beaucoup moins robuste. « Avant, tu tenais 6 mois avant de le casser, maintenant, tu le gardes trois ans sans problème », me souffle un collègue. Une intuition confirmée par Rajeev Nair, analyste senior chez Strategy Analytics chargé du pôle Smart Connected Devices contacté par Frandroid. « La qualité de fabrication est généralement en hausse et les smartphones bas de gamme de fournisseurs réputés ont une durée de vie plus longue. »

Résultat, on sent clairement un ralentissement du marché sur l’entrée de gamme. « Nous estimons que la partie inférieure du marché ralentit plus rapidement. Par exemple, au deuxième trimestre 2022, nous observons que les volumes de smartphones d’entrée de gamme (100-190 $ US) ont diminué en glissement annuel de 21 %. Alors que la tranche de prix au-dessus de 300 dollars augmente de 11 % en glissement annuel », ajoute l’expert.

La nature a horreur du vide

Une autre hypothèse n’est pas à écarter. Et si le fait que les smartphones deviennent de plus en plus ennuyeux annonçait l’avènement prochain d’une nouvelle catégorie de produit aussi marquante et excitante ?

Les smartphones sont arrivés à maturité, vous l’aurez compris. Peut-être est-ce à dire que le cycle de vie du produit téléphone est en train de s’approcher doucement du déclin. De quoi céder la place à la prochaine innovation, la nature ayant horreur du vide. Là-dessus, chacun peut faire ses paris. Samsung est persuadé par exemple que le premier produit à écran pliant d’Apple ne serait pas un iPhone, mais… une tablette ou un Mac pliant. Il va sans dire que si le géant de Cupertino se lance, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle catégorie de produit qui pourrait même supplanter le smartphone.

Une autre catégorie de produits pourrait voir le jour bientôt et supplanter le smartphone : les casques de réalité virtuelle ou augmentée. On sait que Meta mise tout là-dessus désormais, mais il se murmure également que le prochain lancement marquant du côté d’Apple serait des lunettes à réalité augmentée.

Tant mieux pour l’environnement ?

Résumons donc : des smartphones plus solides, mis à jour plus longtemps, avec des composants pour la plupart aussi intéressants que le haut de gamme et la perspective d’une nouvelle technologie à l’horizon ? Mais attendez, est-ce que ça ne serait pas une super nouvelle pour l’environnement cette histoire ? Plus besoin de craquer tous les quatre trimestres pour le dernier appareil en date ? L’achat compulsif pour le dernier smartphone paraît effectivement moins valable qu’auparavant. Et comme il n’y a pas meilleure action pour diminuer son impact carbone que de ne pas consommer, on pourrait aussi avancer que la perte de sel des smartphones joue en faveur du climat.

Là-dessus, Rajeev Nair modère nos ardeurs. « Nos conversations avec des utilisateurs n’ont pas donné de résultats définitifs suggérant que la demande de smartphones soit affectée par les préoccupations environnementales. Les questions environnementales sont encore peu présentes dans les critères d’achat des consommateurs. Bien sûr, cela varie selon les régions et il s’agit d’un critère particulièrement faible en Afrique, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. » Comprendre par là que ce n’est pas parce que notre frénésie acheteuse ralentit quelque peu qu’elle le fera partout dans le monde.

Cette perte de vitesse du marché des smartphones, qu’elle soit passagère ou définitive (ne rêvons pas), peut-elle avoir un impact positif sur l’impact carbone général du secteur ? La réponse est oui. « Oui, on peut interpréter le fait que le déclin des smartphones pourrait contribuer à réduire les déchets électroniques et à améliorer l’impact carbone de l’industrie. » Ceci étant, l’expert de Strategy Analytics suggère d’autres métriques encore plus encourageantes. « Par exemple, la croissance des smartphones reconditionnés ces derniers temps est un facteur très encourageant à cet égard. Nous estimons que le segment des smartphones remis à neuf devrait croître de 7 % en 2022 et de 18 % en 2023. Ceci à un moment où la demande de smartphones neufs est en baisse. » On tient peut-être le bon bout. Vive l’ennui alors ?

