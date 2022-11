Mise à jour d’Android : comment Samsung veut enterrer la concurrence

L’année prochaine, Samsung a indiqué vouloir déployer encore plus rapidement la nouvelle version de One UI, qui sera donc basée sur Android 14. Preuve que l’entreprise accorde une importance toute particulière à la partie logicielle de son offre.

Samsung fait clairement partie des meilleurs élèves en matière de mise à jour logicielle vers Android – et par extension vers One UI. Depuis deux mois, et donc peu de temps après la sortie officielle d’Android 13, le constructeur coréen multiplie les déploiements de cette mouture nouvelle génération sur plusieurs de ses gammes.

Dernièrement, c’est même le Galaxy A52 qui a reçu la version stable de l’OS – en Russie pour le moment. C’est dire la bonne dynamique du géant asiatique, puisque ce téléphone date de 2021. Samsung a fait encore plus fort, puisque le Galaxy S20 – sorti en 2020 – y a lui aussi goûté, aux côtés du Galaxy S21 et après les Galaxy S22.

Toujours plus vite

Bref, le leader du marché fait très bonne figure sur ce domaine auprès de la communauté et de ses clients. D’ailleurs, il est le seul constructeur à proposer quatre mises à jour majeures d’Android sur ses appareils haut de gamme – les Galaxy S, Galaxy Tab et modèles pliants –, voire même sur certains Galaxy A du milieu de gamme.

Clou du spectacle : même Google, pourtant propriétaire et à l’origine d’Android, ne fait pas mieux. Et visiblement, Samsung n’est pas rassasié et cherche à renforcer sa position. En effet, la firme asiatique aimerait dès l’année prochaine accélérer le déploiement de One UI, a-t-elle annoncé dans un communiqué de presse.

Au-dessus du lot

Ce nouvel objectif est discrètement annoncé à la fin du communiqué. Samsung y explique vouloir consolider sa coopération avec Google et être encore plus à l’écoute des retours de la communauté. Android 14 et One UI 6 pourraient donc débarquer encore plus rapidement sur les téléphones Samsung dans un an.

Si c’est le cas, cela apportera un avantage intéressant aux appareils Samsung face à la concurrence. Oppo, OnePlus, Xiaomi, Vivo ou encore Realme ont face à eux une belle source d’inspiration pour muscler leur jeu sur le domaine du logiciel.

