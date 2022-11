Android 13 et One UI 5 : au tour des Samsung Galaxy S20 et S21 d’y passer

Après les Galaxy S22, c'est aux Galaxy S20 et S21 d'être servis. Samsung déploie, en avance, la mise à jour Android 13 avec One UI 5 en Europe.

Android 13, comme chaque version d’Android, est d’abord sorti sur les téléphones de Google, les Pixel, avant d’être adapté par chaque constructeur. Après Oppo, Vivo et OnePlus, Android 13 avec One UI 5 est arrivé depuis le 24 octobre 2022 sur les Galaxy S22.

Samsung a lancé aujourd’hui une nouvelle fournée de mises à jour Android 13. Désormais, les anciens smartphones coréens, tels que le Galaxy S20 et le Galaxy S21, vont profiter de la dernière version du système d’exploitation de Google et la nouvelle interface One UI 5.

Android 13, One UI 5 et la dernière mise à jour de sécurité

Déployée en Allemagne dans un premier temps, cette mise à jour arrive en France dans la foulée. La mise à niveau inclut la mise à jour de sécurité pour Android pour novembre 2022. Samsung apporte également diverses modifications avec One UI 5 et Google avec Android 13. Pour rappel, One UI 5 se concentre essentiellement sur l’amélioration de la personnalisation. L’écran de verrouillage, par exemple, s’inspire d’iOS 16 des iPhone.

Pour installer One UI 5, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres du téléphone et descendre à Mise à jour du logiciel. Là, si vous possédez un téléphone compatible, la mise à jour vous sera proposée. N’hésitez pas à tenter plus tard si jamais rien n’est proposé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.