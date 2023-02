Google : une année 2022 record, merci les nouveaux Pixel

D’après le PDG de Google, en la personne de Sundar Pichai, jamais l’entreprise n’avait réalisé une aussi bonne année que celle de 2022 en matière de ventes de smartphones. Les Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont visiblement conquis le public.

Certes, 2022 n’a pas été le millésime le plus prolifique de l’histoire en matière de ventes de smartphones – le marché a reculé de 11 % –, mais certains constructeurs peuvent tout de même débuter l’année 2023 la tête haute. C’est notamment le cas de Samsung et Apple, qui sont parvenus à accroître leurs parts de marché.

Un autre fabricant peut lui aussi avoir le sourire : Google. La firme de Mountain View a en effet réalisé le meilleur cru de son histoire pour sa branche smartphones. La bonne nouvelle a été annoncée par Sundar Pichai – le PDG du groupe – lors d’un appel portant sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2022 (via Android Authority).

Une formule trouvée

Sundar Pichai a ainsi indiqué que les Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont la génération de téléphones la plus vendue de Google. En prime, il assure que des parts de marché ont été grappillées dans tous les pays où la marque américaine est déployée, sans donner de chiffres plus précis que ça.

Au quatrième trimestre 2021 déjà, Google avait établi un nouveau record de ventes trimestrielles grâce à ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il semble que le géant californien ait petit à petit trouvé son rythme de croisière, mais aussi et surtout une gamme cohérente dont la formule « excellent rapport qualité-prix » trouve son public.

Pour autant, il convient de rappeler que Google ne fait pas encore partie des cinq plus gros vendeurs de smartphones en termes de parts de marché. Cette primeur est en effet attribuée à Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo et Vivo. La société est encore classée dans la catégorie « Autres », faute de PDM suffisantes.

Une stratégie commerciale payante

Il serait intéressant que Google publie des chiffres de ventes précis, afin de nous faire une meilleure idée de ce succès commercial. Dans tous les cas, l’année 2023 s’annonce coriace pour l’ensemble du secteur qui est aujourd’hui frontalement confronté à l’inflation. D’une année à une autre, Google avait fait le choix, lui, de conserver les tarifs de sa gamme.

Cette stratégie a pu s’avérer payante face aux autres marques qui ont, pour beaucoup, augmenté le prix de leurs produits. Maintenir cette tactique commerciale a du sens pour Google, qui pourrait se montrer toujours plus attractif quitte à diminuer ses marges. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro auront en tout cas fort à faire.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.