Le Google Pixel 6 explose les records de vente de Google

Le Pixel 6 est le Pixel le plus vendu de Google sur le dernier trimestre. Un carton que la marque avait anticipé et qui devrait faire de son dernier flagship le téléphone le mieux vendu de son histoire.

En dépit des nombreux bugs signalés dans les mois suivant leurs sorties, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont eu plutôt bonne presse, y compris chez nous, à Frandroid. Il semble en outre avoir séduit le public, à en croire une récente déclaration de Sundar Pichai, le PDG de Google, à l’occasion de la publication des résultats du dernier trimestre de 2021 de l’entreprise.

Pas de chiffre, mais un record

Le CEO de la firme de Mountain View ne révèle malheureusement aucun chiffre, mais il évoque (via Android Police) tout de même d’excellentes ventes :

Au quatrième trimestre, nous avons établi un record de ventes trimestrielles sans précédent pour Pixel. Et ce, en dépit d’un environnement de chaîne d’approvisionnement extrêmement difficile. La réponse fPixel 6 de la part de nos clients et de nos partenaires opérateurs a été incroyablement positive. Et l’IA rend le Pixel encore plus utile…

Le PDG attribue en partie la réussite du Pixel 6 à ses capacités de traduction en temps réel.

Tous les modèles haut de gamme de Pixel ont été lancés aux alentours d’octobre ou novembre, ce qui signifierait que le Pixel 6 signerait là le meilleur lancement de flagship par Google. S’il continue sur ce chemin, la série des Pixel 6 ne devrait avoir aucun mal à devenir la plus vendue du constructeur, puisque les ventes des précédents Pixel ont toujours été décevantes. L’ancienne gamme de Google, le Nexus n’a jamais été un best seller non plus.

Un succès conséquent que Google avait anticipé. La firme visait à vendre deux fois plus de Pixel 6 que la totalité de ses ventes de smartphones en 2020. Ce qui ne l’avait pas empêché de connaître diverses ruptures de stocks dans les premiers jours de son lancement.

Google reste loin de Samsung et Apple

Même si les chiffres exacts de ventes des Pixel précédents ne sont pas vraiment connus, on estime que Google a vendu autour de 7,2 millions de Pixel toutes gammes confondues en 2019 par exemple. Même si le Pixel semble bel et bien prendre le chemin du plus gros succès pour la firme de Mountain View, on est encore loin des volumes des mastodontes que sont Samsung (266 millions de smartphones en 2020) et Apple (206 millions).

Tous les autres voyants sont au vert chez Google, qui voit son chiffre d’affaires du trimestre passer de 52,8 milliards de dollars à 69 milliards. Dans le même temps, son bénéfice bondit de 19 à 26 milliards.

