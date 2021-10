Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont déjà victimes de leur succès : il va falloir patienter

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro suscitent un énorme engouement pour leur sortie. En France, le premier n’est tout bonnement plus disponible sur la boutique officielle de la marque, tandis qu’une liste d’attente a été mise en place pour le second.

En prévoyant de produire au moins 7 millions de Pixel 6 et Pixel 6 Pro sur les années 2021 et 2022, Google s’attendait forcément à rencontrer un certain succès avec ses nouveaux flasgship. Mais la firme de Mountain View n’avait peut-être pas présagé un emballement aussi fort pour leur lancement.

Il suffit de jeter un œil sur la boutique officielle (France) de la marque pour se rendre compte de l’ampleur de l’événement : le Pixel 6 est tout bonnement indisponible. Impossible à l’heure d’écrire ces lignes de commander le modèle le plus abordable, qui a conquis la rédaction durant notre test.

Les stocks se volatilisent

Le téléphone est pourtant disponible depuis le 25 octobre 2021 sur le Google Store et les revendeurs en ligne habituels. Mais visiblement, beaucoup de personnes se sont ruées dessus pour se le procurer. D’ailleurs, un petit tour sur le site de la Fnac permet d’établir le même constat : « Indisponible en ligne, indisponible en magasin », peut-on lire.

En revanche, tout a l’air de mieux rouler chez Boulanger, qui garantit son retrait en magasin ou sa livraison. Peut-être que l’enseigne dispose encore d’un peu de stocks pour fournir quelques clients, bien que l’on vous conseille tout de même de les contacter au préalable pour vous en assurer.

Ce n’est pas la même chanson pour le Google Pixel 6 Pro, qui est accompagné des mentions « Retrait en magasin ou en drive indisponible » et « Livraison indisponible », toujours sur Boulanger. Situation similaire sur la Fnac. Sur le Google Store, une liste d’attente a même été mise en place.

À quand de nouveaux stocks ?

Inratable, un bouton « S’inscrire sur la liste d’attente » apparaît en haut à droite de la page. Si vous cliquez dessus, alors Google vous enverra un mail lorsque le téléphone sera de nouveau disponible. À savoir quand ? C’est la grande question, alors qu’une pénurie de composants touche toute l’industrie tech.

Google avait-il prévu le coup en renforçant son carnet de commandes ou va-t-il subir cette crise en faisant longuement patienter les nouveaux acheteurs d’un téléphone Pixel ? Les prochains jours, voire les prochaines semaines, nous le diront. Ce qui est sûr, c’est que les Pixel 6 et Pixel 6 sont d’ores et déjà victimes de leur succès.