Galaxy Buds 2 : Samsung permet de transformer leur boîtier en Poké Ball

Samsung a lancé une nouvelle édition de ses Galaxy Buds 2 en Corée du Sud avec une coque pour le boîtier en forme de Poké Ball.

L’été dernier, Samsung lançait ses derniers écouteurs sans fil en date, les Samsung Galaxy Buds 2. Ces écouteurs avaient pour principal intérêt de reprendre la réduction de bruit active et le système de doubles transducteurs des Galaxy Buds Pro, mais dans un prix moindre. Les écouteurs ont en effet été lancés à 149 euros et peuvent désormais être trouvés à moins de 100 euros.

Néanmoins, près d’un an après leur commercialisation, Samsung n’a toujours pas lancé de nouveaux modèles. Alors qu’on aurait pu s’attendre à une déclinaison Buds Pro 2 cet hiver, il semble que le constructeur ne soit pas prêt à dévoiler de nouveaux écouteurs sans fil avant le lancement de sa gamme Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, cet été. D’ici là, Samsung continue néanmoins de décliner ses écouteurs avec de nouvelles variantes.

Le site SamMobile a en effet découvert que Samsung allait lancer, en Corée du Sud, une édition spéciale de ses Galaxy Buds 2. Il s’agit écouteurs et de leur boîtier, mais accompagnés d’une coque d’un genre particulier : une Poké Ball. En partenariat avec Nintendo, Samsung propose ainsi des écouteurs fournis avec une coque en forme de Poké Ball de manière à pouvoir donner des allures de Pokémon à ses écouteurs. En plus de cette coque particulière, Samsung fournit également 11 autocollants de Pokémon que l’on pourra coller directement sur le boîtier des Galaxy Buds 2. il s’agit seulement de onze Pokémon de la première génération : Pikachu, Bublizarre, Salamèche, Carapuce, Rondoudou, Métamorph, Dracolosse, Lokhlass, Evoli, Ectoplasma et Mew.

Ces écouteurs sont d’ores et déjà disponibles sur le site coréen de Samsung au prix de 134 000 wons, soit 100 euros.

Des coques Pepsi ou de vieux téléphones à clapet

Il ne s’agit pas des seules éditions personnalisées des écouteurs de Samsung. La firme coréenne avait déjà lancé, en janvier 2021, une édition de ses Galaxy Buds Pro avec une coque aux allures de téléphone à clapet Samsung Anycall SGH-E700, un portable lancé en 2003. Par ailleurs, on peut trouver sur le site coréen de Samsung des éditions des Galaxy Buds 2 avec des coques aux allures de canette Pepsi Max ou de boîte de la chaîne de pâtisseries coréennes Knotted.

Rappelons néanmoins qu’il ne s’agit que de coques pour le boîtier et que celui-ci peut donc être retiré sans problème. Malheureusement, Samsung ne permet pas d’acheter les coques seules pour les personnes ayant déjà une paire d’écouteurs en leur possession. Ces éditions ne sont par ailleurs pas proposées par Samsung sur sa boutique en ligne française.

