Voici le Samsung Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition pour les collectionneurs

Samsung Electronics s'apprête à sortir une version spéciale Pokémon Edition... du Samsung Galaxy Z Flip 3 en Corée du Sud.

Le Z Flip est certainement le téléphone le plus sous-côté du constructeur coréen : il est alimenté par le Snapdragon 888 de Qualcomm, compatible 5G, il est résistant à l’eau (IPX8) et il a deux caméras avec des capteurs de 12 mégapixels. L’appareil photo standard offre une optique acec ouverture f/1,8, une stabilisation optique de l’image et la possibilité d’enregistrer des vidéos HDR10+. Le second est de l’ultra grand-angle. C’est un téléphone que nous avons testé, avec un retour qui comprend 6 mois d’utilisation.

Mais ce que nous aimons avec ce téléphone : l’écran principal fait 6,7 pouces de diagonale, avec le format d’affichage 22:9 dont le taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 120 Hz et qui s’ajuste automatiquement pour optimiser la durée de vie de la batterie. Comme vous l’avez certainement compris, l’intérêt de ce téléphone est de pouvoir être plié en deux pour se faire oublier au fond de la poche.

Une édition spéciale Pokémon

Samsung a dévoilé l’édition Pokémon de son smartphone pliant Galaxy Z Flip 3, qui risque d’être irrésistible pour les collectionneurs. Il est livré dans une boîte spéciale contenant de nombreux accessoires sur le thème de Pokémon, notamment un étui photo Pikachu (avec un pack personnalisable), un set d’étui transparent Pikachu, une pochette Pokémon avec une lanière, un porte-clés Pikachu et un support Poké Ball. Il y aura également des sonneries, des thèmes et des fonds d’écran de l’édition Pokémon.

Comme c’est souvent le cas avec ces éditions spéciales, le Pokemon Edition ne sortira sans doute qu’en Corée du Sud dans un nombre restreint d’exemplaires.

