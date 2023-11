La Samsung Galaxy Watch 5 Pro n’a jamais été aussi intéressante que dans ce pack

Le Black Friday approche à grands pas, et on trouve déjà des produits Tech en promotion. Chez Darty par exemple, on trouve la Samsung Galaxy Watch 5 Pro dans un pack avec les Galaxy Buds 2 à moins de 270 euros !

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro n’est pas la dernière montre connectée de la firme sud-coréenne, et pourtant elle reste une bonne référence à conseiller. Elle a apporté une plus grosse batterie et des capacités renforcées pour le suivi d’activité. Aujourd’hui, elle devient plus intéressante dans ce pack qui passe de 399 euros à 269 euros, avec en prime des Galaxy Buds 2.

Ce qu’il faut retenir de pack Samsung

Une montre soignée avec un écran Oled qualité

Endurante avec de nombreuses mesures de santé

Et des écouteurs sans fil ANC efficace

En ce moment Darty propose un pack incluant la Samsung Galaxy Watch 5 Pro et les Galaxy Buds 2 à 399 euros, mais grâce à une ODR de 100 euros pour la montre et 30 euros pour les écouteurs sans fil, l’ensemble revient donc à 269 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 5 Pro au meilleur prix ?

Une montre robuste qui assure un bon suivi

Équipée d’un boîtier en titane, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro fait son effet au poignet. Avec ses 45 mm, elle est imposante, mais surtout en raison de sa batterie de 590 mAh. Elle dépasse les deux jours d’autonomie et permet de partir l’esprit tranquille en randonnée, surtout qu’elle se vante d’avoir un écran deux fois plus résistant que la génération précédente. À ce propos, la dalle Amoled de 1,4 pouce est un plaisir à utiliser, et la luminosité est suffisante pour consulter l’interface sans problème, même au soleil. Quant à la navigation, c’est toujours WearOS aux commandes avec la surcouche One UI Watch.

La Watch 5 pro possède de nombreux capteurs. Elle va pouvoir mesurer vos nombres de pas, votre fréquence cardiaque, mais aussi de vous orienter, d’afficher votre taux de masse grasse, de réaliser un électrocardiogramme, de mesurer votre tension ou encore la saturation en oxygène dans le sang. Côté sport, une centaine d’activités sont proposées, il est aussi possible de passer par d’autres applications comme Strava pour exporter vos données. Enfin, les sportifs qui utilisent le GPS noteront cependant qu’il manque parfois de précision.

Envie d’en savoir plus ? Voici notre test complet sur la Galaxy 5 Pro de Samsung.

Quelques mots sur les Galaxy Buds 2

Les Galaxy Buds 2 sont des écouteurs intra-auriculaires confortables, qui sauront se faire oublier lors de longues sessions d’écoute. Ils sont dotés de la réduction de bruit active. Certains concurrents font mieux, mais ils parviennent correctement à réduire une bonne partie des bruits. Il existe aussi un mode transparence qui peut être modifié via l’application Galaxy Wearables. Côté audio, ils ont le mérite d’être assez précis et efficaces, notamment dans les voix ou les aigus.

Quant au boîtier, il déploie 20 heures d’utilisation et, sans l’ANC, il peut délivrer jusqu’à 29 heures d’autonomie. Pour la recharge, 38 minutes suffisent pour recharger complètement les écouteurs et le boîtier — pratique quand les écouteurs promettent une autonomie de 5 heures avec l’ANC.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que la Galaxy Watch 5 Pro, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.