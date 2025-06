LG 55B5 : ce nouveau TV OLED abordable de 2025 profite déjà de 265 € de remise

Si vous souhaitez changer de téléviseur, vous devriez trouver votre bonheur avec le récent LG OLED55B5. Ce TV offre une belle qualité d’image pour regarder confortablement ses contenus favoris avec un prix plus attractif après 265 euros de remise.

LG OLED55B5 // Source : lg.com

La série B5 représente l’entrée de la gamme des téléviseurs OLED chez LG en 2025. Cette référence ne manque pas d’intérêt pour autant : entre sa qualité d’affichage très maîtrisée, sa prise en charge du HDMI 2.1 pour le gaming et ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo, il est tout choisi pour être le TV à mettre dans votre salon. Aujourd’hui, il s’affiche à un prix plus attractif après 265 euros de remise.

Les forces du LG OLED55B5

Sa dalle OLED 4K UHD avec un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz

Sa compatibilité avec les normes HDR10, HLG et Dolby Vision et Atmos

Ses ports HDMI 2.1 et webOS 2025

Lancé à 1 699 euros, le téléviseur LG OLED de la série B5 en 55 pouces se trouve moins cher sur le site Ubaldi : 1 434 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le LG OLED55B5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un TV OLED bien équipé

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Comme dit précédemment, la série B5 représente l’entrée de gamme chez LG, un modèle sur lequel on peut s’attendre donc à quelques compromis. Il utilise une dalle OLED moins lumineuse que ses homologues plus coûteux de la série C5, qui profite d’une dalle OLED Evo. Difficile de lui en tenir rigueur, quand elle profite des avantages de l’OLED, à savoir des noirs profonds, un contraste impressionnant et des couleurs vives.

Le traitement d’image est assuré par le processeur Alpha 8 4K AI de 2e génération, qui ajuste en temps réel les paramètres pour une qualité d’image optimale. On retrouve aussi la compatibilité HDR, HDR10, Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, elle repose sur deux haut-parleurs de 10 watts compatible Dolby Atmos, offrant une expérience sonore immersive.

Les gamers ne sont pas oubliés

LG a déjà apporté des améliorations sur cet aspect sur la série de l’an passé, et le modèle B5 est aussi capable de monter jusqu’à 120 Hz, et répond ainsi aux besoins actuels des consommateurs, en particulier des joueurs.

Ses ports HDMI 2.1 autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM (qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (qui combat les déchirures d’écran) seront aussi de la partie, sans oublier les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Un bon compagnon de jeu donc.

Terminons sur l’interface où l’on retrouve webOS 25 aux commandes. Elle donne accès à des menus personnalisables, clairs et intuitifs, mais aussi aux applications de streaming phare. Le système est capable de reconnaître plusieurs voix différentes adaptant ainsi l’interface personnalisée de webOS à chaque membre de la famille. Sachez enfin qu’il profite du programme webOS Re:New, lequel promet une durée prolongée.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV 4K OLED.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.