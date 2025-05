LG 55G4 : la TV OLED star de 2024 est enfin abordable après 43 % de remise 

Parmi les TV OLED signés LG, une gamme se démarque : les modèles G, avec leur dalle EVO lumineuse. Cette qualité a un prix, mais la version 55 pouces voit son prix fortement chuter : 1 019 euros au lieu de 1 790 euros habituellement.

LG OLED55G4 // Source : site officiel

LG est un cador du marché des téléviseurs et sur le haut de gamme, et la série G se démarque : chaque modèle de cette mouture est un monstre de puissance. Sa série G4, le constructeur arrive à placer la barre encore un peu plus haut qu’avec la précédente. Son pic de luminosité accrue, sa colorimétrie parfaite et ses images produites d’une qualité exceptionnelle, en font un excellent choix pour prôner dans son salon. Si vous êtes intéressés, sachez que le modèle 55 pouces se négocie à un prix plus attractif grâce à cette offre.

Pourquoi choisir le LG OLED55G4 ?

Sa sublime dalle Oled lumineuse

Compatible 4K HLG, HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

Ses fonctions gaming avec 4 entrées HDMI 2.1

Lancé au prix de 2 799 euros, puis réduit à 1 790 euros, le téléviseur LG OLED G4 dans sa version 55 pouces se négocie aujourd’hui à seulement 1 019 euros sur le site Cdiscount.

Un TV Oled qui ne cesse de s’améliorer

Le LG OLED 55G4, comme ses prédécesseurs, jouit de finitions parfaites et d’une qualité d’assemblage exemplaire. Cette série vient surtout ajouter sur sa dalle White OLED de type Evo, la technologie « Brightness Booster Max », qui permet d’augmenter significativement la luminosité de l’écran. En passant de 1 430 à 1 618 cd/m², LG offre une progression non négligeable.

Le nouveau processeur, Alpha 11, joue aussi un rôle pour offrir une luminosité accrue, mais aussi une mise à l’échelle réalisée avec brio et justesse. La fluidité des images est véritablement excellente. LE TV est également compatible avec les meilleures normes vidéo HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, on a du surround virtuel 11.1.2 pour un son plus vaste, compatible Dolby Audio et Dolby Atmos.

Une smart TV satisfaisante pour le gamers

La firme sud-coréenne ne néglige pas les fonctionnalités dédiées au gaming puisqu’il possède 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K à 120 images par seconde pour les consoles next-gen. Parmi les nouveautés, on trouve la prise en charge d’une fréquence de 144 Hz avec la technologie VRR (Variable Refresh Rate) pour une fluidité d’image optimale. On note également la présence de la technologie ALLM (Auto Low Latency Mode) pour une réduction du temps de latence efficace, mais aussi la prise en charge native du FreeSync Premium et du G-Sync de Nvidia.

Fonctionnant sous WebOS 24, la télé LG G4 dévoile les vignettes (Quick Card) dans le menu, introduites sur WebOS 23. Elles sont pratiques, comme celle dédiée pour le Sport, qui permet d’afficher l’ensemble des résultats sportifs et de configurer les notifications pour être prévenu des résultats de son équipe préférée. À l’usage, l’interface est agréable à parcourir, et réactive. On peut rapidement accéder aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez découvrir notre test sur le LG G4 dans sa version 65 pouces.

