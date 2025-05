Le nouveau TV LG 55″ 2025 avec écran QNED coûte déjà 350 € de moins, sans oublier la barre de son LG S40T offerte

C’est l’une des offres incontournables du moment chez Boulanger : le tĂ©lĂ©viseur LG 55QNED86A est Ă 749 euros au lieu de 1 099 euros avec en cadeau la barre de son 2.1 LG S40T.

DĂ©but 2025, LG a dĂ©voilĂ© ses nouveaux tĂ©lĂ©viseurs OLED, accompagnĂ©s aussi des dalles QNED nouvelle cuvĂ©e. Au menu, pas mal de nouveautĂ©s pour le gaming, mais aussi le cinĂ©ma, de meilleures couleurs, bien entendu, et l’intĂ©gration de l’IA pour optimiser les images. Une quasi-nouveautĂ© que ce modèle LG de 55″ qui est 350 euros moins cher chez Boulanger, avec une barre de son d’une valeur de 199 euros offerte.

Les points forts de la LG 55QNED86A

La qualité de la dalle QNED Evo sur 55 pouces

La frĂ©quence de rafraĂ®chissement qui monte jusqu’Ă 120 Hz

La compatibilité HDR10 et Dolby Vision

Alors, dans l’ordre : le LG 55QNED86A est affichĂ© Ă 899 euros au lieu de 1099 eurs sur Boulanger. Dans le panier, il y a 50 euros de remise. Puis, avec l’offre de remboursement, vous rĂ©cupĂ©rez 100 euros après l’achat. Ce qui le met Ă 749 euros. Sans oublier que la barre de son LG S40T s’ajoute automatiquement au panier et est complètement gratuite.

Un téléviseur pensé pour être une expérience complète

Découvrez la puissance du Mini LED TCL Une luminosité record, un nouveau design Zero Border, un système son Bang & Olufsen et toujours le meilleur rapport qualité-prix du marché : voici la nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED TCL C89K, de 55 à 98 pouces.

Avec son cadre affiné et une dalle QNED revue en profondeur, le LG 55QNED86A de 2025 soigne autant le design que la qualité d’affichage. Les couleurs gagnent en précision grâce à la nouvelle technologie maison Dynamic QNED Color Solution, qui est normalement supérieure aux classiques points quantiques. Ça donne une image lumineuse, des contrastes profonds, des couleurs plus vraies même si le HDR10+ manque à l’appel. Le processeur a8 AI 4K Gen 2 ajuste les scènes en temps réel, assure un bon upscaling, et l’AI Sound Pro tente de suivre avec 20 W répartis sur un système 9.1.2 compatible WOW Synergy.

Pensé pour s’adapter à tous les usages, ce modèle coche pas mal de cases côté gaming : HDMI 2.1, VRR, ALLM, FreeSync Premium, et même un affichage en 4K à 144 Hz. Les consoles dernière génération s’y sentent donc à l’aise. Côté interface, webOS 25 reste rapide, pratique et compatible avec tous les assistants vocaux, tout en garantissant des mises à jour système pendant cinq ans grâce au programme Re:New.

Une barre de son puissante pour complĂ©ter l’ensemble

L’autre produit de ce pack, qui vient parfaitement complĂ©ter le TV, c’est la barre de son LG S40T. Un modèle 2.1, avec un caisson de basse donc, qui dĂ©gage une puissance de 300 W et est compatible Dolby Digital. Pas de son Dolby Atmos, mais une compatibilitĂ© directe avec le tĂ©lĂ©viseur grâce Ă l’interface WOW. Pas de chichis sur cette barre de son plutĂ´t discrète de 720 x 63 x 87 mm pour 1,65 kg qui vient parfaitement se caler sous votre tĂ©lĂ©viseur.

Le caisson de basses, lui, est sans-fil et se pose au sol Ă cĂ´tĂ© de votre tĂ©lĂ©viseur. Vous pouvez ensuite rentrer dans les rĂ©glages pour choisir l’Ă©galiseur de votre choix ou laisser l’IA avec AI Sound Pro dĂ©tecter le programme que vous regardez pour adapter automatiquement le son au genre et bĂ©nĂ©ficier d’une expĂ©rience optimale.

Vous pouvez aussi profiter de notre guide d’achat sur les meilleurs TV pour trouver l’Ă©cran qui fera bien dans votre salon.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.