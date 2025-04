Le nouveau TV LG 55″ de 2025 doté d’un sublime écran QNED coûte déjà 200 € de moins

À côté de ses TV OLED, LG a renouvelé sa gamme QNED en 2025 : le modèle 55QNED86A en fait partie et ne manque pas d’intérêt, d’autant plus qu’il est possible de l’obtenir à 890 euros au lieu de 1 090 initialement.

LG 55QNED86A 2025 // Source : site officiel

LG à dévoiler en début d’année ses nouveaux téléviseurs OLED, mais aussi sa nouvelle gamme QNED 2025. Des références qui intègrent des innovations majeures, avec des couleurs optimisées et une polyvalence pour le gaming et le cinéma maison. Si vous êtes intéressés par cette nouvelle série, sachez qu’en ce moment, le modèle 55 pouces coûte 200 euros de moins.

Pourquoi choisir le LG 55QNED86A 2025 ?

Une dalle QNED Evo de 55 pouces

Compatible 4K HDR, HDR10 et Dolby Vision

La prise en charge de ports HDMI 2.1 et une fréquence optimisée jusqu’à 144 Hz

Lancé à 1 090 euros, le téléviseur LG 55QNED86A 2025 est aujourd’hui proposé à 890 euros chez Boulanger grâce à une ODR de 200 euros.

Voici les autres versions en promotions :

Une dalle QNED améliorée

LG ne néglige pas l’esthétique de sa gamme QNED. Le TV possède un cadre fin pour renforcer l’immersion. Le LG 55QNED86A utilise une dalle QNED offre des images lumineuses, des contrastes profonds et des couleurs vraiment plus éclatantes. Sur cette nouvelle génération, LG a troqué les points quantiques au profit d’une nouvelle technologie propriétaire nomée « Dynamic QNED Color Solution ». Elle permet d’offrir une meilleure restitution des couleurs plus pures et réalistes.

Il supporte les modes HLG, HDR10, Dolby Vision, le mode Filmmaker, mais le HDR10+ manque à l’appel. Le processeur a8 AI 4K Gen 2 équipant les modèles 2025 offre une meilleure réactivité dans les ajustements des images. L’upscaling des contenus jusqu’en 4K UHD est de son côté bien précis. Pour le son, on peut compter sur la fonction AI Sound Pro délivrant une puissance de 20 watts depuis 9.1.2 canaux compatible WOW Synergy.

Un TV polyvalent pour vous convenir à tous

C’est aussi un téléviseur polyvalent où les joueuses et les joueurs peuvent y brancher leur Xbox Series ou la PlayStation 5 via les ports HDMI 2.1. Il est aussi capable de diffuser du contenu 4K avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, sans compromis sur la qualité d’image ni latence. On profite aussi des fonctions VRR, ALLM ainsi que la compatibilité FreeSync Premium pour lutter contre les déchirures d’écran et profiter d’une expérience de jeu fluide.

Avec webOS 25, on a droit à un système d’exploitation toujours aussi fluide et ergonomique, qui donne notamment facilement accès aux plateformes de streaming phares. Il est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché. Et ce modèle profite du programme Re:New, qui promet 4 mises à jour du système sur 5 ans.

