Pour profiter d’un maximum de détails, le TV LG 4K QNED de 65″ est en promo à -350 € pour le Black Friday

Pendant le Black Friday, Fnac vous permet de profiter d’une belle réduction de 29 % sur le téléviseur connecté LG QNED 4K 65 pouces et 120 Hz.

Pour les esthètes qui aiment les belles images avec de nombreux détails, ce qui est rendu possible par l’utilisation de QNED et de mini-LED, vous avez une bonne affaire à faire, là. À condition d’avoir un meuble assez grand (ou un mur) pour l’accueillir. La LG 65QNED87T perd 350 euros pour le Black Friday.

Les points forts du LG 65QNED87T

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour les gamers

Il propose de la HDMI 2.1, du VRR et la compatibilité FreeSync

Le processeur a8 AI 4K améliore efficacement les images

C’est un bon plan intéressant si vous cherchez un nouveau téléviseur et que vous avez un meuble assez large pour l’accueillir. Le LG 65QNED87T passe de 1 199 euros à 849 euros chez Fnac. On trouve aussi le modèle 75 pouces à 1 199 euros au lieu de 1 799 euros.

L’image n’a jamais été aussi bien soignée

Si vous aimez profiter d’une belle image chez vous, le LG 65QNED87T fait bien le job, très bien même. La marque propose son tout nouveau processeur a8 AI 4K pour optimiser les images de toutes les sources, aussi bien celles des plateformes de streaming que des consoles ou des lecteurs DVD/Blu-ray que vous branchez dessus. Sans oublier la compatibilité VRR et FreeSync, particulièrement efficaces en gaming, avec le rafraichissement à 120 Hz qui régale.

La technologie QNED est exclusive à LG. Elle propose une combinaison de mini LED avec le NanoCell et les Quantum Dots. Résultats : une image beaucoup plus lumineuse, des couleurs plus éclatantes et des détails plus marqués.

Un téléviseur qui va régaler les joueurs de tout bord

On revient vite fait dessus, mais le fait de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz prouve que LG sait parler aux joueurs. Avec l’AMD FreeSync qui réduit, voire élimine les saccades et les déchirements à l’écran, vous bénéficiez d’une fluidité sans faille, même sur les jeux les plus dynamiques où les actions s’enchainent à un rythme frénétique.

D’ailleurs, les quatre ports HDMI proposés sont en HDMI 2.1. Le petit point négatif sur ce téléviseur, c’est peut-être WebOS, le système d’exploitation propre à LG. Si vous retrouvez les applications les plus courantes, il est peut-être un peu trop fermé pour les bidouilleurs qui voudraient installer des apps externes, ce qui limite son utilisation.

Nous vous proposons un guide d’achat comparatif pour vous aider à trouver le téléviseur connecté qui vous correspond, en termes de taille, de performances et de budget.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.