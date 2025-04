LG G5 : cet impressionnant TV OLED haut de gamme de 2025 coûte déjà 300 € de moins

Le LG OLED G5 s’impose comme le modèle phare de cette nouvelle génération de téléviseur OLED. Une dalle ultra-lumineuse, avec une excellente qualité d’image et douée pour les jeux vidéo : sa version 55 pouces revient 300 euros moins chers, et jusqu’à 500 euros pour le modèle 65 pouces.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG a profité du CES de 2025 pour lever le voile sur sa nouvelle génération de téléviseurs OLED et qui est désormais disponible à la vente, comme la série G5. Cette dernière constitue le haut du panier de la marque, et se révèle excellente pour regarder des films et séries, mais aussi pour lancer des jeux vidéo. Avec une note de 9/10 à notre test, le TV G5 figure parmi les meilleurs téléviseurs du marché. Si vous êtes intéressés par ce modèle, sachez qu’il est possible d’économiser 300 euros sur la version 55 pouces et jusqu’à 500 euros pour la version 65 pouces.

Ce qu’on apprécie du LG OLED55G5

La qualité d’image OLED Evo et son pic de luminosité très élevé

Les traitements HDR10, Dolby Vision et Filmmaker Mode, et le Dolby Atmos

Le taux de rafraîchissement à 165 Hz et ses technologies gaming

Le téléviseur LG OLED55G5 est disponible au prix de 2 290 euros, mais grâce à une ODR de 300 euros, il revient à 1 990 euros chez Boulanger.

Si vous souhaitez vous tourner vers le modèle 65 pouces, il passe de 3 490 euros à 2 990 euros chez Boulanger, après 500 euros d’ODR.

Un modèle haut de gamme qui mise tout sur l’image

En étant l’un des modèles les plus hauts de gamme de la firme sud-coréenne, le LG OLED55G5 adopte un design élégant et ultra-fin avec un look « Gallery » qui lui permet de s’intégrer parfaitement à votre intérieur comme un tableau. Pour ceux qui préfèrent une installation sur meuble, un pied est disponible en option.

Parlons plutôt de son écran. Le LG G5 utilise une dalle White-OLED avec la technologie Brightness Booster Ultimate que LG revendique comme étant plus lumineuse que la précédente. Cela s’est d’ailleurs confirmé durant notre test, en mesurant un pic de luminosité de 2412 cd/m², qui dépasse le record du Samsung S95F avec une pointe à 2260 cd/m². C’est un bond en avant par rapport au G4 avec une progression de 49 %.

Concernant la qualité d’image, on apprécie le niveau de contraste parfait propre à la technologie OLED ainsi que la colorimétrie qui est excellente et l’efficacité du processeur de traitement d’image Alpha 11 de 2ᵉ génération. Le téléviseur supporte les modes HLG, HDR10 et Dolby Vision. Il fait toujours l’impasse sur le format HDR10+. Le meilleur rendu « cinéma » est le mode Filmmaker. Quant à l’audio, il est virtuellement proposé sur 11.1.2 canaux (réellement 4.2 canaux) via la technologie AI Sound Pro compatible avec le format Dolby Atmos. Une certaine puissance se dégage des haut-parleurs, mais pour obtenir une meilleure immersion, il vaut mieux y ajouter une barre de son.

Un bon choix de prédilection pour les amateurs de jeux vidéo

Ce téléviseur est aussi un très bon allié pour les jeux vidéo. On retrouve les habituels entrées HDMI 2.1 pour y brancher sa console, mais avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz, une première sur le marché des téléviseurs OLED grand public. Autrement, on peut compter sur une compatibilité avec toutes les technologies d’optimisation AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync et le VRR (Variable Refresh Rate) permettant d’éviter le déchirement des images. La norme ALLM (Auto Low Latency Mode) est également supportée.

Enfin, cette smartTV accueille bien évidemment webOS 25 où les menus sont facilement accessibles, intuitifs et fluides avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Les plateformes de SVoD sont bien de la partie, tout comme la présence des assistants Alexa et Google Assistant.

