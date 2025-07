Le prix Fire TV Cube 4K d’Amazon, avec WiFi 6E, dégringole pendant le Prime Day

Le Fire TV Cube permet de transformer n’importe quel écran en TV connecté et donne accès à l’interface Fire d’Amazon où se retrouvent toutes les plateformes de streaming. Ce modèle particulier en forme de Cube est à 109,99 euros au lieu de 159,99 euros pour le Prime Day.

Avec ses appareils Fire TV, Amazon permet d’avoir une solution nomade pour accéder aux plateformes de streaming. Si vous avez un téléviseur qui n’est pas connecté, si le vôtre est trop lent et rame : c’est la solution idéale. Les Fire TV Stick classiques se branchent sur un port HDMI et sont quasiment invisibles. Ce modèle Cube est un peu particulier, il est plus gros, se pose sur le côté du TV, embarque un micro et une enceinte pour utiliser Alexa et est compatible 4K. Pour le Prime Day qui dure quelques heures encore, le Fire TV Cube nouvelle génération est disponible avec 31 % de réduction.

Les points forts du Fire TV Cube

Le port Ethernet pour une connexion plus stable

La possibilité d’utiliser Alexa en mode main-libre, sans télécommande

Il est compatible 4K et prend en charge le WiFi 6E

Le Fire TV Cube est un boitier multimédia qui coûte d’habitude 159,99 euros. Pendant les quelques heures que dure encore le Prime Day, il est disponible pour 109,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazon Fire TV Cube. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un boitier pour faire évoluer n’importe quel écran

Le Fire TV Cube est un petit appareil de 86 x 77 mm pour 513 g. L’intérêt, c’est d’avoir un appareil entier dédié au streaming, là où les téléviseurs classiques, mais connectés, doivent gérer tout le reste, notamment le traitement de l’image et du son. Ce qui fait que la puissance allouée à la navigation est souvent impactée, avec pour résultat des temps de latence quand on appuie sur la télécommande. Là, le Fire TV Cube ne sert qu’à ça donc la navigation est fluide et plus agréable.

Il monopolise un port HDMI, mais il est doté d’un port USB ce qui permet de brancher une clé ou un HDD/SSD externe pour lire vos propres fichiers. Avec ses 16 Go de stockage et ses 2 Go de RAM, l’expérience est vraiment de qualité. En plus, vous pouvez tout contrôler à la voix avec Alexa, l’assistant vocal qui est inclus et qui peut être déclenché sans utiliser la télécommande.

Une image 4K Dolby Vision HDR10+ et un son Dolby Atmos

Si vous avez un vidéoprojecteur classique, non connecté, ou un écran PC avec un port HDMI disponible, le Fire TV Cube peut être utile. En fait ça fonctionne avec tout ce qui peut afficher des images et qui dispose d’un port HDMI. Alors si vous l’utilisez sur un vieux téléviseur, il se peut que vous ne bénéficiiez pas de la 4K mais de la Full HD. Mais vous pouvez le déplacer et le brancher à la volée sur n’importe quel écran, il ne faut pas se limiter.

Sur un appareil compatible, vous bénéficiez de la 4K Ultra HD compatible Dolby Vision, HDR10+ et HLG. Quant au son, si vous avez la configuration nécessaire, vous profitez du Dolby Atmos. L’interface Fire TV est très agréable à parcourir avec un Store pour récupérer de nouvelles apps, des suggestions sur le menu principal en fonction de ce que vous regardez. Il y a aussi l’accès direct à vos films et séries en cours pour les reprendre là où vous les avez laissés.

Notre guide d’achat sur les meilleurs boitiers multimédias met en valeur des concurrents du Fire TV Cube pour que vous puissiez avoir un aperçu plus complet de ces appareils.

