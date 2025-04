La plus puissante des clés HDMI d’Amazon est de retour en promo : -40 % pour le Fire TV Stick 4K Max

Avec le Fire TV Stick 4K Max, vous avez la plus puissante des clés HDMI d’Amazon fonctionnant sous Fire TV. Ce modèle n’est pas le seul en promotion, mais clairement le plus intéressant si vous n’êtes pas satisfait de l’OS de votre TV ou de votre box TV.

Fire TV Stick 4K Max // Source : Amazon

Avec ses Fire TV, Amazon a réussi quelque chose de très pratique : permettre de regarder ses programmes préférés en streaming sur n’importe quel écran. C’est un appareil très simple qui n’a besoin que d’un port HDMI et d’une connexion Internet pour fonctionner. En plus, ici, vous avez le modèle le plus puissant de la gamme, le Fire TV Stick 4K Max. Alors si la navigation native sur votre TV est un peu chaotique, le Fire TV Stick 4K Max permet de fluidifier tout ça, en offrant autant si ce n’est plus d’options, le tout pour moins de 50 euros actuellement.

Les points forts du Fire TV Stick 4K Max

Vous profitez de 16 Go de stockage

Il prend en charge le Wi-Fi 6E

Il est le seul à proposer l’écran dynamique Fire TV

Le Fire TV Stick 4K Max est un produit qui coûte 79,99 euros quand il n’est pas en promotion, mais on le préfère largement avec un prix bradé chez Amazon à 47,99 euros.

Si vous n’avez pas besoin d’aussi puissant, sachez que le Fire TV Stick HD nouvelle génération est disponible à 29,99 euros au lieu de 44,99 euros. Et le Fire TV Stick 4K classique, lui, est à 37,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Fire TV Stick 4K Max. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un boitier HDMI très pratique qui ne prend pas de place

Le Fire TV Stick 4K Max est un appareil très pratique, composé de deux objets. Il y a d’abord le Stick en lui-même, à peine plus grand qu’une clé USB, sauf que l’embout est une prise HDMI. Ainsi, vous le branchez sur un port compatible, que ce soit sur un TV, un écran PC, un PC portable, un vidéoprojecteur ou autre. Et quasiment instantanément, vous avez accès à l’interface Fire OS qui permet d’accéder à vos plateformes de streaming, et bien plus.

L’autre objet, c’est tout simplement la télécommande pour contrôler l’appareil. Elle permet de naviguer dans les menus et surtout elle a une touche Alexa qui permet d’activer le micro et de chercher vos programmes à la voix. Plus pratique que d’utiliser le clavier virtuel et de chercher lettre après lettre. L’autre option c’est d’utiliser le Bluetooth pour relier un clavier sans-fil, mais là, c’est une autre histoire.

Le Fire TV Stick 4K Max est compatible Dolby Atmos et Dolby Vision

L’avantage d’opter pour la version la plus puissante, le Fire TV Stick 4K Max, c’est de pouvoir profiter de ses services partout. Même si votre écran n’est « que » Full HD, il fonctionne. Mais si vous le branchez sur un écran haut de gamme, il va suivre la cadence puisqu’il est compatible Dolby Vision, Dolby Atmos pour le son, et prend en charge les vidéos HDR10+ et HLG. Le tout avec 16 Go d’espace de stockage et 2 Go de RAM pour une navigation fluide et suffisamment de place pour télécharger toutes vos apps.

L’une des exclusivités de ce modèle c’est l’écran dynamique Fire TV. Quand l’interface est inutilisée, au bout d’un moment, cet écran apparaît. Vous pouvez afficher des collections d’illustrations, vos photos, ou des infos personnelles comme votre agenda, la météo locale, écouter de la musique, diffuser la TV en direct dans un coin de l’écran, afficher un pense-bête ou vos appareils favoris dans votre maison connectée.

Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez lire le test du Fire TV Stick 4K classique. Ce n’est pas exactement le même modèle, techniquement parlant, mais il partage une très grande majorité de caractéristiques avec le modèle Max.

Sinon, vous pouvez comparer les Fire TV Stick avec les Google Chromecast et autre Nvidia TV Shield dans notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.