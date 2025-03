Cette clé HDMI 4K à petit prix est une bonne alternative aux Fire TV d’Amazon

Envie de connecter votre TV et profiter de contenus en 4K, mais sans pour autant payer trop cher ? Voici le Thomson Streaming Stick 140, un dongle HDMI bien plus abordable que ses concurrents grâce Ă cette offre Amazon.Â

Une clé HDMI est un produit efficace qui vient compléter les fonctions de votre téléviseur. Elle donne accès à tous les services de streaming, mais aussi à une interface bien plus fluide et agréable à utiliser que celle de votre TV. Si les solutions sont nombreuses, il existe de bonnes alternatives aux dongles HDMI de Google et Amazon, comme celui de Thomson compatible 4K qui profite de 25 % de réduction.

Le Thomson Streaming Stick 140, c’est quoi ?

Un dongle HDMI simple à installer, avec une télécommande pratique

Des images en 4K

L’interface Google TV et ses fonctionnalitĂ©s

Initialement vendu à 59,90 euros, la clé HDMI Thomson Streaming Stick 140 est en ce moment remisée à 44,99 euros sur Amazon.

Une clé HDMI pratique pour connecter son TV

Le Thomson Streaming Stick 140 est une clé HDMI qui est une très bonne alternative aux box multimédias pour celles et ceux qui ne possèdent pas de TV connectée, ou qui n’apprécient tout simplement pas le système d’exploitation de la leur.

Ce dongle vient se connecter tout simplement Ă l’arrière de votre tĂ©lĂ©viseur, sans avoir besoin de votre smartphone ou tablette pour y accĂ©der. C’est un objet discret qui sera mĂŞme facilement transportable en dĂ©placement, ce qui sera vraiment apprĂ©ciable pour les vacances, par exemple.

Il s’accompagne aussi d’une tĂ©lĂ©commande, qui donne un accès direct aux applications phares de streaming, Netflix, Prime Video, Disney+ et la plateforme YouTube. Vous pourrez aussi avoir accès Ă Google Assistant, et faire une requĂŞte avec votre voix. Il y a mĂŞme un bouton pour configurer diffĂ©rents profils.

Des contenus en 4K et Google TV aux commandes

Son tarif abordable ne l’empêche pas de proposer des contenus en 4K à 60 image par seconde. Il sera ainsi possible de visionner des films et séries en très bonne qualité, à condition, évidemment, que le téléviseur soit compatible avec la norme. Le stick est aussi compatible HDR10, mais aussi Dolby Atmos, Dolby Digital Plus.

L’autre avantage de cet appareil, c’est bien sĂ»r l’OS de Google, Google TV. L’interface est fluide, intuitive et propose des contenus pertinents selon les goĂ»ts des utilisateurs. Il permet d’installer et utiliser toutes les apps les plus classiques, mais aussi d’en installer pleins d’autres via le PlayStore. Le contrĂ´le vocal via Google Assistant facilite la navigation, et le Chromecast intĂ©grĂ© permet d’envoyer du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Afin de comparer la solution de Thomson avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs boîtiers multimédias pour Netflix, Disney+ et Canal+.



