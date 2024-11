Netflix, Max, Disney+… Le streaming vous épuise ? Stremio propose une solution radicale sur Windows, Mac et Android

Netflix, Disney+, Prime Video… La multiplication des plateformes de streaming rend notre expérience de visionnage de plus en plus fragmentée. Stremio propose une solution, mais attention aux zones d’ombre.

Vous l’avez certainement remarqué, notre consommation de contenus se fragmente entre une multitude de services. Netflix, ADN, Disney+, Prime Video, CrunchyRoll, Max, Apple TV+, Paramount+… Voici donc Stremio. Cette application gratuite s’est donnée comme objectif d’améliorer la façon de consommer les médias.

Au cœur de Stremio se trouve un concept simple, mais puissant : centraliser l’accès à tous vos contenus streamés en un seul endroit. L’installation se fait en quelques minutes sur Windows et macOS, avec une prise en main remarquablement intuitive. Une fois l’application lancée, la création d’un compte gratuit vous permet de synchroniser vos préférences et votre historique entre tous vos appareils.

La vraie puissance de Stremio réside dans son système d’add-ons. Ces extensions permettent d’intégrer directement vos services de streaming préférés, qu’il s’agisse de Netflix, Disney+, Prime Video ou d’autres plateformes. L’interface unifiée vous présente alors tout votre contenu dans un catalogue cohérent, avec un système de recommandations personnalisées qui s’affine au fil de votre utilisation.

La technologie derrière Stremio est particulièrement bien ficelée. L’application utilise différentes méthodes de streaming, notamment la connexion directe aux APIs officielles des services, mais aussi la technologie BitTorrent pour certains contenus via les add-ons.

L’expérience quotidienne avec Stremio va bien au-delà du simple streaming. L’application intègre un calendrier unifié qui suit automatiquement les sorties de vos séries préférées. Fini les notifications dispersées entre différentes applications : tout est centralisé dans une interface claire et fonctionnelle. Le tracking automatique des épisodes visionnés vous permet de reprendre exactement où vous en étiez, quel que soit l’appareil utilisé.

La synchronisation multi-appareils fonctionne remarquablement bien sur Windows, macOS, Android et Linux. Seul bémol : des applications limitées sur iOS et iPadOS, due aux restrictions imposées par Apple. Pour les utilisateurs de TV connectées, le casting via Chromecast ou une connexion HDMI directe permet de profiter du contenu sur un grand écran.

Le système de cache de Stremio optimise le streaming en fonction de votre connexion internet, il adapte la qualité pour éviter les temps de chargement frustrants.

Plusieurs usages possibles

Parlons franchement : Stremio peut être utilisé de différentes manières, certaines plus recommandables que d’autres. Dans son utilisation standard, avec les add-ons officiels et vos abonnements légitimes, l’application est parfaitement légale. Elle devient alors un outil d’organisation pour votre consommation de séries, films ou d’animes.

Les add-ons communautaires introduisent une dimension plus complexe. Certains donnent accès à du contenu protégé par copyright, ce qui place l’utilisateur dans une zone légalement risquée. En effet, la technologie BitTorrent, bien que techniquement efficace, peut exposer à des problèmes juridiques selon votre juridiction et l’usage que vous en faites.