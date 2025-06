DJI Neo : ce petit drone de poche devient le moins cher du moment grâce à cette offre 

135 grammes, du 4K bien calé, une vraie stabilisation et un look pensé pour tous les profils. Le DJI Neo ne cherche pas à concurrencer les gros drones pros, il joue la carte de l’accessibilité et de la fluidité. Avec ce code promo AliExpress fait passer le prix de 199,99 euros à 153,16 euros.

Le DJI Neo // Source : DJI

DJI a l’habitude de bousculer ses propres gammes, et ce Neo en est la preuve. PositionnĂ© juste en dessous du Mini 4 Pro, il s’adresse Ă ceux qui veulent voler sans prise de tĂŞte, sans pilotage trop technique, sans galère de rĂ©glementation et surtout une belle note de 7/10 octroyĂ©e par la rĂ©daction. Avec 135 g sur la balance, il passe sous les radars de la majoritĂ© des contraintes lĂ©gales europĂ©ennes littĂ©ralement et rĂ©glementairement. Avec l’aide d’un coupon de rĂ©duction, il coĂ»te près de 50 euros de moins.

Les atouts du DJI Neo

Ultra-léger (135 g), pas besoin d’enregistrement ni de formation, il reste dans les clous des réglementations loisirs.

Vidéo 4K stabilisée avec 30 FPS

Protections intégrées, il est prêt à voler en intérieur comme en extérieur

Au lieu de 199,99 euros, le DJI Neo est aujourd’hui disponible en promotion Ă 153,16 euros sur AliExpress avec le code SSFR20.

Format compact, mais fonctions complètes

Le DJI Neo est conçu pour être utilisé par tout le monde, sans compromis sur l’expérience de vol. Avec sa caméra 4K montée sur une nacelle stabilisée, les plans sont nets, sans tressautement ni floue. Parfait pour immortaliser un coucher de soleil en bord de mer ou suivre un skateur dans un parc sans se prendre les rampes.

L’autonomie tourne autour de 20 minutes par charge, ce qui reste honnête pour sa taille. Et la recharge rapide via USB-C permet de repartir en l’air sans trop attendre. L’appli DJI Fly, compatible Android et iOS, donne accès à des fonctions automatiques comme les panoramas, le suivi de sujet ou les quick shots, idéales pour poster sur les réseaux sans montage.

Avec le Neo, DJI signe un drone accessible, mais pas simpliste. On y retrouve la patte du constructeur : interface propre, stabilisation efficace, image soignée. Ce n’est pas un drone pour vidéaste professionnel, mais c’est un vrai tremplin pour apprendre, s’amuser, et capturer des souvenirs avec plus de hauteur.

Un drone pensé pour le quotidien

À peine plus gros qu’un smartphone, le Neo tient dans une sacoche, un sac photo ou une poche de veste. Son poids plume le rend insensible aux limites d’utilisation qu’imposent les modèles de plus de 250 g. Il est aussi équipé de capteurs pour éviter certains obstacles, ce qui évite bien des crashs à l’atterrissage.

Et grâce aux protections d’hélice intégrées, il peut même être utilisé en intérieur, pour capter un événement familial ou faire voler les enfants sous supervision. On est loin du gadget, et encore plus du drone de compétition : c’est un outil de création, simple, rapide, sans stress.

Idéal pour ceux qui veulent documenter leurs vacances, survoler un champ au lever du soleil ou simplement tester les joies du vol sans passer par la case réglementaire.

Pour en tout savoir, lisez notre test complet sur le DJI Neo.

