39 € au lieu de 149 € pour les Samsung Galaxy Buds 2, ils n’ont jamais été aussi bon marché grâce aux French Days

Vous attendiez les grosses promos pour vous procurer une paire d'écouteurs sans fil ? C'est le bon moment pendant les French Days sur Amazon puisque les Samsung Galaxy Buds 2 sont à leur meilleur prix : 39 euros au lieu de 149 euros.

À l’image des AirPods face aux AirPods Pro, Samsung a aussi suivi la même tangente côté écouteur sans fil avec sa gamme Buds. La seconde itération des true Wireless du coréen sont souvent en promotion, mais loin d’atteindre ce que les French Days chez Amazon proposent. Les Galaxy Buds 2 sont, en effet, trouvables à moins de 40 euros en combinant réduction + offre de remboursement.

Les Samsung Galaxy Buds 2 en quelques mots

Des écouteurs discrets et confortables

La réduction de bruit et le mode transparence

Une autonomie de 20 heures et une recharge complète en 38 minutes

Au lieu de 149,99 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 sont maintenant disponibles en promotion à 39 euros sur Amazon. Ils sont affichés à 99 euros, mais vous obtiendrez ce prix à moins de 40 euros en déduisant l’offre de remboursement de 30 euros, ainsi qu’un utilisant le code promo FD10 et en activant le coupon de 20 euros sur la page du produit.

Des écouteurs ultra-légers et endurants

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont arrivés avant les itérations Pro, mais ont déjà presque tout d’écouteurs haut de gamme. Ces écouteurs intra-auriculaires true wireless reprennent le même design tout en rondeur de leurs aînés et sont particulièrement compacts et légers (5 g par écouteur). Leur extérieur est recouvert d’une surface tactile afin d’accéder aux contrôles, celle-ci est réactive et les fonctionnalités proposées complètes. On peut seulement regretter que les Galaxy Buds 2 ne soient certifiés que IPX2, ils ne sont donc pas les mieux indiqués dans un cadre sportif.

Le boîtier est quant à lui à l’image des écouteurs : compact et tout en rondeur, il est ainsi aisé de le ranger dans la poche de son pantalon. Son design rappelle facilement l’écrin d’une bague, notamment par la façon dont il s’ouvre. Pour ce qui est de l’autonomie, Samsung communique une durée de 5 heures par charge avec l’ANC activée et 15 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. En ce qui concerne les écouteurs, il nous a fallu seulement 38 minutes pour qu’ils soient rechargés à 100 %. Un très bon score !

Une signature sonore très correcte et un mode ANC de qualité pour des intra

Du côté des performances sonores, les Samsung Galaxy Buds 2 profitent de transducteurs presque identiques à ceux des Galaxy Buds 2 Pro avec un tweeter dédié aux aigus et aux médiums et un woofer pour les basses. Cette configuration à deux voies permet de profiter d’un son riche et détaillé avec notamment des graves bien présents et profonds. Les aigus et les médiums ne profitent pas de la même qualité puisque ces fréquences sont marquées par une certaine sibilance, mais rien de bien dramatique pour cette gamme de prix.

Si la signature sonore par défaut ne convient pas, l’application Galaxy Wearables donne accès à un égaliseur avec toutefois six profils par défauts et non pas une véritable possibilité de personnaliser le son. Enfin, les Samsung Galaxy Buds 2 embarquent un mode transparence appréciable, mais surtout une réduction de bruit active. Le constructeur sud-coréen annonce une réduction des bruits de fond à hauteur de 98 %. Dans la pratique, cette ANC alliée à l’isolation passive se montre très convaincante, surtout pour des écouteurs du milieu de gamme.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Samsung Galaxy Buds 2.

