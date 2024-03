Samsung Galaxy Buds 2 : des écouteurs sans fil à moitié prix et un chargeur gratuit en prime

Les Samsung Galaxy Buds 2, que l'on a beaucoup appréciés, sont actuellement inclus dans un pack plutôt intéressant : d'abord parce qu'il contient aussi un chargeur rapide sans fil de 15 W, mais aussi et surtout parce qu'il peut vous revenir à 69,99 euros au lieu de 149,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si Samsung a lancé des écouteurs sans fil haut de gamme, à savoir les Galaxy Buds Pro et Pro 2, la marque n’a pas pour autant délaissé le milieu de gamme et les budgets plus serrés. Dans son catalogue, on retrouve notamment les Galaxy Buds 2, des écouteurs sans fil au très bon rapport qualité/prix que l’on a notés 8/10 au terme de notre test. Ils sont même mieux notés que leur version Pro, c’est dire. Leur sortie ne date pas d’hier, mais cela leur permet aussi d’afficher un prix de plus en plus restreint. Et c’est justement encore plus le cas actuellement puisqu’on les trouve dans un pack qui peut vous revenir à moins de 70 euros, et qui comporte en plus un bon chargeur rapide de 15 W.

Ce que contient ce pack Samsung

Des écouteurs sans fil confortables et endurants

Avec la réduction de bruit

Un chargeur rapide sans fil qui délivre une puissance jusqu’à 15 W

Initialement affiché à 149,99 euros, le pack Samsung avec Galaxy Buds 2 et chargeur sans fil rapide est actuellement disponible à 99,99 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une remise au panier. De plus, grâce à une ODR de 30 euros valable jusqu’au 30 avril 2024, le prix passe à seulement 69,99 euros le tout.

Un son riche et détaillé

Les Samsung Galaxy Buds 2 adoptent la forme caractéristique des écouteurs de la marque, avec leur esthétique ronde et compacte. Leur format intra-auriculaire leur permet d’ailleurs d’être particulièrement discrets, mais aussi et surtout bien confortables dans l’oreille. On remercie pour cela leur légèreté. Les allergiques aux écouteurs qui se placent dans le conduit auditif (ce qui peut générer un effet bouchon) seront toutefois toujours gênés par ce format. Côté audio, les Samsung Galaxy Buds 2 embarquent deux transducteurs dynamiques, tout comme les Galaxy Buds Pro. Ce système apporte beaucoup de détails dans le son, ce qui est franchement agréable. Les graves sont bien présents et profonds : il faut dire que les écouteurs mettent réellement l’accent sur les basses fréquences. En revanche, les médiums et les aigus ne profitent pas d’une aussi bonne qualité.

La réduction de bruit active est aussi de la partie et se révèle très convaincante, mais attention, le niveau n’est pas réglable. Un mode transparent est aussi présent. Enfin, côté autonomie, les écouteurs ont pu tenir entre 4 et 5h au cours de notre test sur une seule charge. En les remettant dans leur boîtier, nous avons pu récupérer 100 % de batterie en 38 minutes. Les Galaxy Buds 2 sont par ailleurs compatibles avec la charge sans fil, y compris avec les chargeurs Qi standards.

Un chargeur rapide pratique pour les appareils Samsung

Le chargeur rapide Samsung Pad inclus dans ce pack pourra justement recharger les Galaxy Buds 2. Cet appareil se révèle être très pratique au quotidien, notamment grâce à son design plat qui facilite l’installation rapide d’appareils sur sa surface. Certifié Qi, ce chargeur sans fil à induction peut recharger tous les appareils compatibles, mais attention : seuls les produits conçus par Samsung peuvent profiter d’une puissance de 15 W.

Par exemple, si vous souhaitez y poser un appareil Apple, la charge rapide ne dépassera pas les 7,5 W. Autrement, le Samsung Pad embarque un système de refroidissement avec un ventilateur pour éviter la surchauffe des appareils. Enfin, ce chargeur sans fil est livré sans adaptateur : il faudra donc se munir d’un adaptateur secteur de 25 W et d’un câble USB-C vers USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons les yeux fermés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil du moment.

