Galaxy Watch 6 : Plus de 80 photos, quatre tailles et une version pour les professionnels

À une semaine de l'annonce attendue des Galaxy Watch 6, on en sait davantage sur les formats proposées alors qu'un leaker a partagé de nombreuses images des montres de Samsung.

À tout juste une semaine de l’annonce des prochaines montres connectées de Samsung, on en sait désormais davantage encore sur les Galaxy Watch 6 proposés, qu’il s’agisse du format et des tailles des deux déclinaisons, de leur design ou même d’un modèle apparemment destiné aux entreprises.

Comme le rapporte le site 9to5Google, le leaker SnoopyTech a en effet partagé ces derniers jours, sur Twitter, de nouvelles informations à propos des toquantes numériques de Samsung. Il a ainsi publié un tweet en binaire qui, une fois traduit, renvoie vers une page du site imgur où sont hébergées plus de 80 rendus marketing des différentes Galaxy Watch 6. De quoi découvrir les montres connectées sous toutes les coutures, avec des bracelets en silicone ou en cuir, la Galaxy Watch 6 standard comme le modèle Watch 6 Classic, les petits modèles comme les grands ou les différents coloris qui devraient être proposés par Samsung.

Dans un second message mis en ligne sur Twitter, le leaker suggère par ailleurs que Samsung lancera une « Galaxy Watch 6 for Business ». Si SnoopyTech ne donne pas davantage de précision, on imagine que le constructeur coréen pourrait proposer, dans certains pays, une offre spécialement destinée aux flottes des entreprises qui souhaiteraient utiliser une montre connectée dans un cadre professionnel. Rien n’indique en revanche qu’il s’agira d’un modèle spécialement conçu pour l’univers professionnel, distinct des Galaxy Watch Watch 6 Classic et standard.

Des formats différents pour chaque montre

Dernière fuite à propos des Galaxy Watch 6 : les différents formats proposés. Là aussi, c’est 9to5Google qui nous éclaire en relayant une image partagée sur un site de e-commerce coréen. On peut y découvrir les huit variantes qui devraient être proposées par Samsung — à l’exclusion des différents coloris — ainsi que les tailles proposées. Sans surprise, chaque montre devrait ainsi être disponible à la fois en version Bluetooth+Wi-Fi, mais également en version Bluetooth+Wi-Fi+4G.

Du côté des formats, Samsung devrait proposer deux tailles de boîtier pour chaque modèle :

Samsung Galaxy Watch 6 : 40 ou 44 mm

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : 43 ou 47 mm

Ces informations viennent corroborer de précédentes fuites ces derniers mois et suggèrent que, si Samsung conservera bien un format similaire aux modèles des précédentes générations, le constructeur agrandira cependant bel et bien leur écran pour proposer des bordures plus fines.

On en saura davantage sur les nouvelles montres connectées de Samsung à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked prévue mercredi 26 juillet. Samsung devrait également profiter de l’événement pour dévoiler ses deux nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5.

