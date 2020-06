Apple macOS Big Sur : design épuré et Safari plus efficace que jamais

Apple a dévoilé macOS Big Sur, la nouvelle version du système d'exploitation de ces ordinateurs Mac. Au programme : un design épuré et un navigateur Safari mis à jour pour être plus efficace et agréable à utiliser.

On l’attendait à cette WWDC 2020 : mac OS Big Sur est le nouvel OS des Mac d’Apple. Son nom est un hommage à la célèbre côte californienne éponyme. Dans l’ensemble, il s’agit essentiellement d’une refonte graphique pour offrir une expérience plus épurée aux utilisateurs où, selon les dires de l’entreprise, l’accent est mis sur les contenus consultés plutôt que sur les éléments de l’interface.

macOS Big Sur s’inspire notamment de certains éléments d’iOS comme le centre de contrôle où il est possible d’ajuster rapidement le niveau de luminosité de l’écran, le volume ou d’activer un mode Ne pas déranger.

Aussi, le nouveau centre de notifications regroupe désormais les alertes d’une même application entre elles pour qu’elles prennent moins de place, juste au-dessus des widgets. Les notifications sont ainsi mieux organisées et on évite d’afficher une longue liste peu pratique. macOS Big Sur prend ici le parti d’un design un peu translucide, comme on peut déjà en profiter sur iOS.

Détail intéressant : le client Messages permet d’utiliser des stickers Memojis dans les discussions. Plus globalement, on retiendra que l’initiative Catalyst a été fortement mise en avant avec la promesse que les applications iOS qui seront portées sur macOS avec une base commune pour le code s’adapteront encore mieux aux ordinateurs d’Apple.

Grosse mise à jour pour Safari

macOS Big Sur arrive également avec une mise à jour importante pour Safari qui, selon Apple, est désormais 50 % plus rapide que le navigateur Chrome.

Safari permet maintenant d’avoir un aperçu des fenêtres ouvertes simplement en survolant les onglets avec la souris. Pour plus d’efficacité, vous pouvez aussi, à partir d’un simple clic droit sur l’un d’ente eux, fermer tous les onglets classés à droite de l’écran au lieu de vous en occuper un par un.

La page d’accueil de Safari gagne aussi en personnalisations et permet d’ajouter ou d’enlever facilement les pages fréquemment visitées, les listes de lecture ou les suggestions de Siri. Une fonctionnalité de traduction automatique a aussi été implémentée dans le navigateur. Disponible en sept langues, cette fonction convertit rapidement une page écrite en anglais vers le français.

Safari mise aussi sur le respect de la vie privée et veut montrer aux utilisateurs comment Apple les protègent de certains traqueurs d’activité sur le web. Ainsi, vous aurez désormais accès en quelques clics à un rapport détaillés sur toutes les dispositions prises par le navigateur pour empêcher un site de s’intéresser de trop prêt à vos habitudes en ligne.

La première bêta de macOS Big Sur arrive en juillet. Dans le même temps, à la WWDC 2020, Apple a aussi dévoilé iOS 14, levé le voile sur les nouveautés d’iPadOS ainsi que sur celles de watchOS. Enfin, en ce qui concerne les Mac, les ordinateurs de la pomme intégreront désormais des SoC ARM Apple Silicon conçus maison pour s’approcher davantage de l’iPhone.