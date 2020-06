Grâce à watchOS 7, les Apple Watch pourront enfin suivre votre sommeil

Apple a dévoilé ce lundi les nouveautés à venir pour watchOS 7, le système de ses montres connectées Apple Watch. Au menu, le suivi de la danse, du lavage des mains ou des trajets à vélo, mais surtout... le suivi du sommeil.

Ce lundi, à l’occasion de la conférence d’ouverture de la WWDC 2020, Apple a présenté les nouveautés à venir pour ses montres connectées grâce à la mise à jour de watch OS. Ce sont ainsi une flopée de nouvelles annonces qui ont été dévoilées pour WatchOS 7.

L’une des principales annonces pour les montres connectées d’Apple concerne les cadrans. En effet, d’après le constructeur, il peut être compliqué actuellement de trouver le cadran idéal pour son Apple Watch compte tenu du grand nombre de versions qui existe. Désormais, Apple compte simplifier le partage de cadrans grâce à Face Sharing. Concrètement, en cliquant sur un lien compatible sur internet depuis son iPhone, il sera possible d’installer directement le cadran sur sa montre. Les utilisateurs pourront également les partager directement depuis leur montre pour l’envoyer à leurs contacts.

Toujours concernant les cadrans, Apple a décidé de proposer davantage d’options pour les développeurs. Ils pourront en effet désormais développer des cadrans affichant plusieurs données, et non plus une seule. Ainsi, les utilisateurs pourront désormais télécharger des cadrans développés par des tiers qui indiqueront à la fois le nombre de pas parcourus, la température extérieure ou le temps parcouru à marcher.

Parmi les autres nouveautés mises en avant par Apple sur watchOS 7, deux concernent la mesure d’activité. La première concerne en fait le trajet en vélo qui sera désormais pris en compte sur l’application Apple Plans pour watchOS. L’autre concerne le suivi d’une activité supplémentaire : la danse. Apple permettra en effet de mesurer votre activité en dansant du hip-hop, de la danse latine ou de la danse cardio grâce aux données de l’accéléromètre et du gyroscope, mais également du capteur de rythme cardiaque.

Le suivi du sommeil arrive enfin sur Apple Watch

Mais la principale nouveauté concernant le suivi d’activité de l’Apple Watch concerne en fait le suivi… d’inactivité. En effet, watchOS 7 pourra enfin faire le suivi du sommeil des utilisateurs. Un mode particulier, baptisé Wind Down, permettra ainsi de préparer l’utilisateur à se mettre au lit en passant l’iPhone en mode ne pas déranger et en affichant certains raccourcis comme le réveil. Surtout, l’Apple Watch utilisera le machine learning pour un suivi efficace du sommeil. Au réveil, il sera également possible de régler une alarme silencieuse avec un système de vibration.

Apple n’a cependant pas annoncé de nouveauté en termes d’autonomie de ses montres. Il faut dire que jusqu’à présent, les utilisateurs profitaient surtout de la nuit pour recharger leur montre connectée. Il n’est donc pas dit qu’ils puissent l’utiliser chaque nuit pour mesurer son sommeil avec une autonomie d’une journée et demie pour l’Apple Watch Series 5.

Enfin, dernière nouveauté annoncée par Apple, particulièrement dans l’air du temps : la détection de lavage de main. watchOS 7 pourra en effet utiliser l’accéléromètre et le gyroscope, mais également le microphone, pour savoir quand un utilisateur se lave les mains et afficher un compte à rebours de vingt secondes pour s’assurer qu’il le fasse bien.

watchOS 7 devrait être lancé dans le cours de l’année.