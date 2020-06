iOS 14 officiellement dévoilé par Apple : écran d’accueil intelligent, déverrouillage de voiture et App Clips

Apple a levé le voile sur iOS 14. On retient surtout l'arrivée de widgets sur la nouvelle interface pour iPhone, la possibilité de déverrouiller votre voiture ou encore les App Clips qui permettent de découvrir des applications sans les installer.

Comme prévu, Apple a profité de la WWDC 2020 pour dévoiler les nouveautés d’iOS 14, la prochaine interface de ses iPhone. Plusieurs nouveautés viennent enrichir l’expérience utilisateur.

Écran d’accueil et widgets

Ainsi, l’écran d’accueil a droit à une nouvelle organisation. Vous pouvez ainsi profiter de la fonctionnalité App Library. Celle-ci veut tout simplement vous permettre de retrouver plus facilement vos applications en les rangeant automatiquement dans des rubriques, et ce, de manière intelligente.

Par exemple, les jeux téléchargés depuis Apple Arcade iront directement se loger dans un dossier du même nom. L’idée est évidemment de vous simplifier la vie en laissant le smartphone s’occuper de l’organisation à votre place.

Toujours sur l’écran d’accueil, on retient aussi l’arrivée remarquée des widgets. Exactement comme sur Android, vous pouvez afficher de petites fenêtres donnant un accès ou un aperçu rapide à une application installée sur l’iPhone.

Vous pouvez placer le widget où vous voulez, les apps autour se réorganisent pour s’adapter à l’emplacement choisi. Petite chose intéressante, une sorte de carrousel appelé Smart Stack permet aussi d’accéder à tous les widgets de l’écran d’accueil dans une seule fenêtre. L’utilisateur n’a qu’à scroller dans le rectangle pour voir les différents widgets au même endroit.

Le picture in picture arrive aussi sur iOS 14 pour afficher une vidéo dans une petite fenêtre par-dessus l’écran d’accueil. Dans le même temps, Siri a aussi droit à une refonte pour plus d’efficacité et pour de meilleures traductions instantanées.

Déverrouiller votre voiture avec iOS 14

iOS 14 veut aussi servir de clé pour votre voiture grâce à CarKey. Il suffit en effet d’approcher votre iPhone de la portière de votre véhicule pour la déverrouiller grâce au NFC. En cas de perte du smartphone, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité via iCloud.

Par ailleurs, les parents peuvent appliquer des restrictions à des profils de conducteurs pour, par exemple, surveiller les déplacements de leurs enfants. Pour l’instant, seules les BMW Série 5 sont compatibles avec CarKey, mais la liste des voitures concernées va s’étendre « dès l’année prochaine ».

Pour vous déplacer, la firme à la pomme veut aussi vous faire utiliser Apple Plans. Avec iOS 14, l’application de cartographie affiche désormais les meilleurs trajets à suivre en vélo et affine également les informations sur l’état de la circulation.

Nouveaux Memojis et conversations épinglées sur Messages

Autre nouveauté intéressante : l’application Messages a aussi droit à des nouveautés avec iOS 14. On a ainsi droit à plus de Memojis, mais on peut aussi leur donner des réactions à des messages. Le service permet aussi désormais d’épingler certaines conversations, de mentionner des personnes et d’affiner vos notifications pour qu’une discussion de groupes n’envoie une alerte que lorsque vous êtes mentionnés.

Découvrez des applications sans les télécharger

Enfin, iOS 14 réserve aussi une petite nouveauté dans l’App Store. Ainsi, même si vous n’avez pas téléchargé une application, vous pouvez en utiliser une petite partie grâce aux App Clips.

Ainsi, en fonction de situations, vous n’aurez qu’à approcher votre iPhone d’un tag NFC (chez un commerçant par exemple) ou scanner un QR Code. Même si l’application qui se déclenche par cette action n’est pas installée sur votre appareil, vous pourrez quand même en utiliser une petite.

Pour les développeurs qui rendront leurs apps compatibles, cela permettra de faire découvrir plus facilement et plus efficacement leurs services au grand public.

Appareils compatibles avec iOS 14

La liste des appareils compatibles avec iOS 14 n’est pas négligeable. Pour les smartphones, comptez sur les deux générations d’iPhone SE ainsi que sur tous les modèles haut de gamme depuis l’iPhone 6s. En plus de cela, l’iPod Touch (septième génération) est également concerné.