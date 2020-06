L’iPhone adopte les widgets d’Android : voici comment ils fonctionnent

Sur iOS 14, les utilisateurs d'iPhone vont enfin pouvoir positionner des widgets sur leur écran d'accueil.

Lors de la WWDC 2020, iOS 14 est au cœur des premières annonces d’Apple. La prochaine version de l’OS de l’iPhone va adopter les widgets, que l’on connaît depuis très longtemps sur Android.

Smart Stack pour des widgets dynamiques

Comme sur Android, il est possible de les redimensionner en fonction de vos besoins et des informations affichées. Vous pourrez accéder à l’ensemble des widget via une galerie, pour trouver d’autres éléments à ajouter.

Apple a également évoqué la fonction « Smart Stack » qui permet de modifier un widget dynamiquement en fonction de l’heure dans la journée et de votre planning par exemple. Cette fonction permet également de passer d’un widget à un autre juste en balayant le widget vers la droite ou la gauche. Plusieurs widgets peuvent donc être positionnés au même endroit. Sur la vue Aujourd’hui, à gauche de l’écran, on retrouve également ces nouveaux widgets et leurs tailles.

Rappelons qu’Apple avait déjà des widgets sur macOS depuis de très nombreuses années ainsi que sur la vue Aujourd’hui, l’écran à gauche du lanceur d’applications. La nouveauté principale d’iOS 14 est que ces widgets peuvent désormais être positionnés sur le bureau et vous pouvez les redimensionner.

