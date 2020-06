App Clips : utiliser les services des applis sans les télécharger va devenir possible

Annoncée de longue date, la fonction Clips arrive avec iOS 14. Elle va permettre d’utiliser certaines applications et leurs fonctions dans une version "light", sans avoir surtout à les télécharger.

« La meilleure façon de découvrir l’essence d’une application et de profiter de ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. » C’est ainsi que Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle chez Apple, a vanté les mérites des App Clips. Cette nouvelle fonction qui arrive avec iOS 14 va permettre de charger une petite partie d’une application pour un service, sans devoir nécessairement la télécharger intégralement. Une fonction qu’Android avait tentée en 2016 avec Instant Apps, mais qui n’a pas connu un succès florissant.

Cela va s’avérer utile pour un achat à réaliser, un service à activer depuis certaines applications. Une fenêtre apparaîtra alors pour faire ouvrir l’appli en question même si vous ne la possédez pas. Les App Clips chargent une version allégée (moins de 10 Mo) pour vous permettre d’accéder à un produit, faire une réservation sur Yelp, louer un bien ou payer via Apple Pay par exemple. Et vous n’aurez pas besoin de créer un compte ou renseigner vos coordonnées bancaires sur le site ou l’appli en question. Le service « Connexion avec Apple » prendra la main et les informations bancaires chiffrées détenues par Apple seront automatiquement utilisées. Une façon pour la firme de garder un peu plus la main sur la confidentialité et la sécurité de ses appareils.

Des applis légères et rapides à lancer

iOS 14 mémorise aussi les App Clips que vous pourriez avoir récemment utilisées et elles pourront être regroupées dans la future App Library pour être plus facilement accessibles. À vous de choisir si vous voulez alors les télécharger définitivement ou ne faire appel à eux qu’occasionnellement.

App Clip veut avant tout se poser en outil de découvertes d’applications sans obliger les utilisateurs à alourdir leur stockage pour un service qui ne serait utilisé qu’une seule fois. Toutes les applications ne semblent pas compatibles Clips, mais elles seront plus faciles à identifier grâce à un liseré en pointillés.

App Clips fonctionnera depuis Safari, Messages ou en scannant un QR Code pour accéder à ladite application. Des étiquettes NFC pourront également servir de points d’accès. Une façon de multiplier les usages sur Internet, via des partages d’app, mais aussi en boutique. Car les QR Code ou les tags NFC pourront être appliqués à des appareils comme des locations de trottinettes par exemple. Apple a annoncé son intention d’ouvrir App Clips aux développeurs afin de permettre de créer ces « bouts d’appli » facilement, notamment pour des services qui ne disposaient pas d’applis véritables jusqu’à présent.