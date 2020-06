Apple pousse Siri dans la messagerie et lance son application de traduction

À l'occasion de la conférence WWDC, Apple a dévoilé les nouveautés attendues pour Siri. Outre la requête d'envoi de messages vocaux ou du mode dictée, Siri sera également utilisé pour la nouvelle application Apple Translate.

Ce lundi, à l’occasion de sa conférence WWDC, Apple a dévoilé les prochaines nouveautés à venir pour son assistant vocal, Siri. Au programme, des messages vocaux et l’intégration d’un mode dictée, mais également une nouvelle application.

Aux côtés de Google Assistant et Amazon Alexa, Siri est l’un des assistants vocaux les plus utilisés au monde. Selon les chiffres donnés par Apple, ce sont désormais 25 milliards de requêtes qui ont été faites sur Siri depuis son lancement. Si la firme de Cupertino se félicite que son service est désormais 20 fois plus rapide qu’à son lancement il y a cinq ans, elle avait encore quelques nouveautés à dévoiler à l’occasion de l’ouverture de la conférence WWDC.

Deux nouveautés ont ainsi été présentées par Apple avec un nouveau mode pour Messages, qui permet désormais de demander à Siri d’envoyer un message vocal à l’un de ses contacts. Pratique pour venir concurrencer d’autres services comme Facebook Messenger ou WhatsApp. Il faut dire que les messages vocaux ont de plus en plus la côte depuis quelques années, notamment auprès des jeunes utilisateurs.

Une autre nouveauté permettra d’utiliser la compréhension de Siri pour dicter du texte dans ses messages. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de taper au clavier pour entrer un message, mais grâce à Siri, il sera possible de le dicter à la voix pour qu’il soit transcrit à l’écrit.

Une application pour concurrencer Google Traduction

Enfin, Apple a dévoilé une nouvelle application qui utilisera elle aussi les fonctionnalités de Siri : Translate. Comme son nom l’indique, et à l’instar de Google Traduction, il s’agit d’une application de traduction. Sa particularité réside en fait dans son orientation conversationnelle. En effet, Translate pourra être utilisé pour discuter avec une personne parlant une langue différente. Il suffira de parler au smartphone pour qu’il affiche la traduction en même temps à l’écran. Translate prendra en charge onze langues au lancement : anglais, français, chinois mandarin, allemand, espagnol, italien, japonais, coréen, arabe, portugais et russe.

Plus intéressant encore, Translate pourra être utilisé en mode conversationnel lorsqu’on utilise l’application avec un iPhone tenu à l’horizontale. À gauche s’afficheront ainsi les messages dans une langue et à droite, leur traduction dans l’autre langue. Il suffira alors de montrer l’iPhone à son interlocuteur pour qu’il puisse comprendre le message et y répondre.