Apple Mail et Safari ne feront plus les forceurs sur iOS et iPadOS

Apple ne force plus désormais ses utilisateurs à utiliser Safari et Mail comme applications par défaut sur iOS 14 et iPadOS. La pomme donne ainsi enfin un peu plus de liberté de choix.

Pendant la WWDC 2020, Apple a présenté les nouveautés d’IOS 14. Beaucoup de choses ont ainsi été annoncées, mais l’une des fonctionnalités est restée très discrète.

Les applications Mail et Safari ne sont plus imposées comme étant les services à utiliser par défaut sur iOS 14 et iPadOS. L’utilisateur aura en effet le choix désormais d’opter pour un autre client mail ou un autre navigateur web. En d’autres termes, il aura enfin plus de choix pour personnaliser son expérience, la pomme ne lui met plus de barrière à ce niveau-là.

Une nouveauté annoncée en toute discrétion

Nous avions déjà entendu parler de ce changement de politique il y a quelque temps, mais c’est désormais officiellement confirmé. Toutefois, Apple ne s’est pas du tout attardé sur la question. L’annonce a été discrètement communiquée dans l’une des diapositives affichées par la marque pendant sa présentation à la fin de la partie dédiée à iPadOS.

Perdue dans la pléthore de fonctionnalités annoncées, cette annonce très discrète a été repérée par Numerama. Apple n’a donc clairement pas envie de mettre cette liberté de choix en avant, mais au moins peut-on saluer la marque pour avoir enfin répondu aux demandes de plusieurs utilisateurs sur cette question.

Même si Mail et Safari offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes, il est toujours intéressant de laisser une certaine liberté aux gens.