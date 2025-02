Redmi Note 13 : le prédécesseur du Redmi Note 14 est maintenant déstocké par Xiaomi

Le Redmi Note 13 4G est un smartphone d’entrée de gamme, ce qui signifie que, de base, il est abordable, mais à 133 euros au lieu de 203 euros pour la version 6+128 Go, difficile de faire mieux.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Aussi régulier qu’une pendule, Xiaomi propose ses nouveaux smartphones chaque année. En 2025, nous avons donc eu droit au Redmi Note 14 4G, depuis le 10 janvier, un modèle qui s’inscrit dans les entrées de gamme de la marque. Chaque nouvelle sortie est l’occasion de voir la génération précédente être en promotion, comme c’est le cas en ce moment sur le Redmi Note 13 4G sur lequel vous économisez 70 euros directement sur le site de Xiaomi.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 4G

Son autonomie supérieure à une journée

Une entrée de gamme avec un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Son design et ses finitions soignées

La version 6+128 Go du Redmi Note 13 4G passe de 203 euros à 133 euros sur le site officiel de Xiaomi. Une promotion en deux temps avec une réduction de 50 euros d’abord, et un coupon de 20 euros ensuite.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 13 4G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une entrée de gamme qui ne se moque pas de vous

Le Redmi Note 13 4G est donc le modèle le plus abordable de la génération précédente de smartphones chez Xiaomi. Il n’est pas le seul sur ce secteur et doit donc jouer des coudes pour se démarquer. Comme en témoigne notre test où il a eu 8/10, on peut dire qu’il s’en sort avec les honneurs. Alors oui, il faut savoir renoncer à certaines features, comme la compatibilité 5G, des photos de nuit légèrement en retrait ou encore ses performances pour le gaming.

Par contre, il se rattrape sur d’autres aspects, notamment son écran qui est plutôt impressionnant compte tenu de son prix. Vous avez droit à une dalle Amoled de 6,67 pouces qui affiche 2400 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement adaptable de 60 ou 120 Hz. Il respect plutôt bien les espaces colorimétriques avec 170 % de l’espace sRGB, 114 % du DCI-P3 et 77 % du BT2020. Niveau luminosité, elle est de 858 cd/m², ce qui est satisfaisant, même s’il faut faire attention aux reflets.

Une puissance relative à son placement tarifaire

Pour fonctionner, le Xiaomi Redmi Note 13 4G utilise une puce Snapdraon 685 avec 6 Go de RAM et, ici, 128 Go de mémoire. Point positif : la mémoire est extensible. Point négatif : le processeur est trop juste pour lancer un Genshin Impact. Il se rattrape avec l’autonomie grâce à sa batterie de 5 000 mAh qui offre plus d’une journée d’utilisation classique, et surtout une charge rapide 33W avec, chose rare, le chargeur fourni avec.

Un dernier point sur le bloc photo, qui a fait de nets progrès depuis la génération d’avant, même s’il reste insuffisant pour les images de nuit. La journée, vous profitez de clichés de bonne facture, sans pour autant briller, grâce à son capteur principal de 108 Mpx, son ultra grand-angle de 8 Mpx et son capteur macro de 2 Mpx. À l’avant, pour vous tirer le portrait, vous avez un capteur de 16 Mpx qui se situe lui aussi dans la moyenne.

Plus d’informations et de détails vous attendent dans notre test complet du Redmi Note 13 4G.

Si jamais vous cherchez un nouveau smartphone avec un budget limité, nous vous invitons à consulter notre guide d'achat des téléphones à moins de 200 euros.

