Ces deux forfaits Bouygues ont baissé de prix… et pas qu’un peu

B&You ajuste ses forfaits mobiles sans engagement avec deux nouvelles offres plus généreuses. 40 Go pour 5,99 euros ou 100 Go pour 9,99 euros avec la 5G incluse : deux formules simples, aux tarifs revus à la baisse.

Jusqu’à hier encore, il fallait compter 9,99 euros pour 40 Go et 6,99 euros pour une petite enveloppe de 10 Go. Aujourd’hui, Bouygues rebat les cartes avec deux forfaits B&You sans engagement nettement plus généreux. On trouve désormais 100 Go pour 9,99 euros par mois, 5G incluse, ou une formule 40 Go à seulement 5,99 euros. Deux offres plus équilibrées, sans engagement, et activables immédiatement en eSIM.

Ce qu’il faut retenir des deux offres B&You :

Forfait 40 Go à 5,99 €/mois en 4G (+3 € pour la 5G)

Forfait 100 Go à 9,99 €/mois avec 5G incluse

eSIM disponible, activation rapide

Sans engagement, résiliable à tout moment

Un forfait 40 Go pour couvrir les besoins du quotidien, une option 100 Go pour plus de souplesse

Le forfait 40 Go à 5,99 euros par mois propose un cadre simple et fonctionnel. Il permet de rester connecté au quotidien sans se ruiner, avec appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’une enveloppe de 15 Go disponible en Europe et dans les DOM. Ce type de formule suffit largement pour consulter ses mails, faire un peu de navigation, écouter de la musique en streaming ou échanger sur les réseaux sociaux, même en mobilité.

Le forfait 100 Go à 9,99 euros par mois, avec la 5G incluse, vient répondre à des besoins plus larges sans pour autant viser les très gros consommateurs. Il permet de regarder des vidéos plus régulièrement, d’utiliser le partage de connexion ponctuellement ou d’avoir plus de marge dans ses usages hors Wi-Fi. À l’étranger, les 25 Go disponibles en itinérance apportent un confort appréciable pour ceux qui voyagent de temps en temps, sans tomber dans l’illimité inutile.

Ă€ qui ces deux offres peuvent-elles convenir ?

Le forfait 40 Go à 5,99 euros se destine à un usage modéré, adapté à celles et ceux qui utilisent leur smartphone principalement pour la navigation web, la messagerie, les réseaux sociaux ou quelques vidéos en mobilité. Il peut convenir à un étudiant, à un adolescent, ou à un utilisateur qui n’a pas besoin d’une enveloppe data importante. C’est également une option simple et économique pour un second téléphone ou un appareil dédié, comme une tablette ou un mobile pro.

Le forfait 100 Go proposé à 9,99 euros avec la 5G apporte un peu plus de souplesse, sans tomber dans l’excès. Il permet d’envisager une consommation plus régulière de vidéos ou de streaming audio, d’utiliser le partage de connexion de temps à autre, ou simplement de ne pas trop surveiller sa consommation.

Quelle qualité de réseau derrière les forfaits B&You ?

B&You s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom, ce qui permet de bénéficier de la même couverture nationale, en 4G comme en 5G. Les derniers rapports de l’ARCEP, ou encore le dernier barometre de nPerf montrent que Bouygues reste bien positionné sur le territoire, avec un bon équilibre entre couverture, stabilité et débits.

Le déploiement de la 5G continue, notamment sur la bande 3,5 GHz, qui offre de meilleures performances dans les zones couvertes, mais l’expérience dépend toujours de la localisation et de l’équipement utilisé.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

