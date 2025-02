Pour seulement 1 € de plus entre ces deux forfaits 5G, vous bénéficiez de 50 Go supplémentaires et d’un roaming amélioré

Pourquoi se limiter Ă 100 Go pour 12,99 euros quand, pour 1 euro de plus, vous pouvez profiter de 150 Go et d’un roaming amĂ©liorĂ© avec 35 Go en Europe/DOM ?

En ce moment, sur les forfaits B&YOU, il est intĂ©ressant de comparer deux offres trĂšs proches : le forfait 5G Ă 12,99 euros par mois pour 100 Go et celui Ă 13,99 euros par mois pour 150 Go. Bien que la diffĂ©rence de prix ne soit que d’un euro, le forfait Ă 13,99 euros se distingue nettement par les avantages qu’il offre.

Que propose ce forfait forfait B&You ?

150 Go de 5G sur le réseau de Bouygues Telecom

35 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

En ce moment les 150 Go de 5G sont au prix de 13,99 euros sur le site de Bouygues Telecom.

150 Go de 5G : une grande liberté pour tous vos usages

Avec 150 Go de donnĂ©es en 5G, ce forfait s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent profiter d’une connexion rapide et fluide au quotidien. Que ce soit pour regarder des vidĂ©os en streaming en haute dĂ©finition, jouer en ligne sans latence ou tĂ©lĂ©travailler avec des appels vidĂ©o de qualitĂ©, cette enveloppe data gĂ©nĂ©reuse rĂ©pond Ă tous les besoins. Elle est Ă©galement idĂ©ale pour ceux qui partagent leur connexion avec d’autres appareils ou qui tĂ©lĂ©chargent rĂ©guliĂšrement des fichiers volumineux.

Ce forfait convient aussi parfaitement aux grands voyageurs ou tout simplement aux frontaliers qui souhaitent profiter de leur forfait mĂȘme hors de France.

GrĂące Ă son enveloppe de 35 Go utilisable en Europe et les DOM, il permet de rester connectĂ© sans compromis lors de vos dĂ©placements Ă l’étranger. En bref, c’est une excellente offre pour ceux qui ne veulent jamais se soucier de leur consommation.

Un réseau solide et bien déployé en France

Bouygues Telecom dispose d’un rĂ©seau Ă©tendu et performant en France, avec plus de 38 000 antennes, dont une part croissante dĂ©diĂ©e Ă la 5G. L’opĂ©rateur assure ainsi une couverture aussi bien en ville qu’en zone rurale, garantissant un accĂšs fiable Ă la 5G lĂ oĂč elle est disponible et une excellente qualitĂ© de connexion en 4G ailleurs.

Au 1er janvier 2025, Bouygues Telecom comptait 15 480 antennes 5G actives, dont 8 977 sur la bande des 3,5 GHz, essentielle pour offrir des dĂ©bits Ă©levĂ©s. CĂŽtĂ© 4G, l’opĂ©rateur totalisait 28 820 sites actifs, se positionnant ainsi comme le deuxiĂšme rĂ©seau 4G le plus dĂ©ployĂ© en France aprĂšs Orange.

GrĂące Ă des investissements continus, Bouygues Telecom maintient un rĂ©seau stable et une connexion fiable, aussi bien Ă domicile qu’en dĂ©placement.

Pour changer de forfait mobile tout en conservant votre numĂ©ro, il vous suffit d’appeler gratuitement le 3179 depuis votre tĂ©lĂ©phone. Vous recevrez alors votre code RIO (RelevĂ© d’IdentitĂ© OpĂ©rateur) par un serveur vocal et par SMS. Ce code unique devra ĂȘtre transmis Ă votre nouvel opĂ©rateur pour assurer le transfert de votre numĂ©ro.

